"Return to sender!" China hat am Wochenende zwei nagelneue Boeing 737 Max, die für die chinesische Fluggesellschaft Xiamen zur Endmontage in Zhoushan waren, in die USA zurückgeschickt. Damit setzt die Regierung in Peking ihre Ankündigung um, im Handelsstreit mit den USA keine Boeing-Maschinen mehr abzunehmen. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge hatte China vor ein paar Tagen seine Airlines angewiesen, keine Maschinen des US-Flugzeugbauers Boeing mehr zu übernehmen und keine Ausrüstung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...