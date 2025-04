News von Trading-Treff.de Palantir war am Donnerstag sehr schön in das Osterwochenende gegangen. Die Notierungen waren um 2,1 % nach oben gelaufen. Der Kurs der Aktie kam auf 82,55 € an. Dies entspricht erneut einem deutlichen Aufwärtstrend, den die Aktie sicherlich auch in den kommenden Tagen zumindest verteidigen kann. Bemerkenswert ist, dass nicht nur der GD 200 überwunden worden ist, sondern dass auch die 100-Tage-Linie überkreuzt worden ist. ...

