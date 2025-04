Straßburg (ots) -Papst Franziskus ist am heutigen Ostermontag, den 21. April 2025, im Alter von 88 Jahren gestorben. Das teilte der Vatikan in einer Videobotschaft mit. ARTE nimmt Abschied und stellt ab sofort die Dokumentation "Zeitenwende im Vatikan? - Papst Franziskus und die Zukunft der Kirche" (https://www.arte.tv/de/videos/118580-000-A/zeitenwende-im-vatikan/) online. Darüber hinaus zeigt ARTE online den Dokumentarfilm "Vatikanstadt. Ein Hauch von Ewigkeit" (https://www.arte.tv/de/videos/088411-000-A/vatikanstadt-ein-hauch-von-ewigkeit/) sowie "Tod von Papst Franziskus: Sein Kampf gegen Ungerechtigkeit" (https://www.arte.tv/de/videos/125009-000-A/tod-von-papst-franziskus-sein-kampf-gegen-ungerechtigkeit/).Die Programme im Überblick:Zeitenwende im Vatikan? - Papst Franziskus und die Zukunft der KircheDokumentation von Gary Grabli, SWR/ARTE, CAPA, Flare Film Deutschland/Frankreich 2024, 75 Min.Welches Erbe hinterlässt Papst Franziskus nach seinem Tod am 21. April 2025? Welche Zukunft hat die katholische Kirche? Als sich im Oktober 2024 Bischöfe und Laien zur Weltsynode trafen, prallten Welten aufeinander. Konflikte wurden offenbar, vor allem zwischen liberalen und traditionsbewussten, ultrakonservativen Kräften. Schaffte es Papst Franziskus eine Zeitenwende im Vatikan herbeizuführen?Ab sofort auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/videos/118580-000-A/zeitenwende-im-vatikan/)Vatikanstadt. Ein Hauch von EwigkeitDokumentarfilm von Marc Jampolsky und Marie Thiry, ARTE France, Gedeon Programmes, Frankreich 2020, 90 Min.Auf dem Vatikanischen Hügel verdichten sich 2.000 Jahre Kirchengeschichte auf einzigartige Weise. Ein einfaches Grab vor den Toren Roms wurde zur Wiege des Papsttums und zum Zentrum der Christenheit. Restaurierungen, archäologische Ausgrabungen, geöffnete Archive - Wissenschaftler und Historiker entschlüsseln das architektonische Erbe des Vatikans und zeigen die Rolle der Kunst bei der Entstehung des Zentrums des katholischen Glaubens.Ab sofort auf arte.tv (https://www.arte.tv/de/videos/088411-000-A/vatikanstadt-ein-hauch-von-ewigkeit/)Weitere Programme:ab sofort auf arte.tv - "Tod von Papst Franziskus: Sein Kampf gegen Ungerechtigkeit" (https://www.arte.tv/de/videos/125009-000-A/tod-von-papst-franziskus-sein-kampf-gegen-ungerechtigkeit/)ab Dienstag, 22.4.2025 auf arte.tv - "Mit offenen Karten - im Fokus Vatikan: kleiner Staat mit Weltmacht" (https://www.arte.tv/de/videos/RC-022259/mit-offenen-karten-im-fokus/)Pressekontakt:Maria Flügel | maria.fluegel@arte.tv | T +33 (0)3 90 14 21 63Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6016765