News von Trading-Treff.de Siemens Energy ist natürlich auch in den USA aktiv. Und auf diesen Bereich kann auch die "kreative" Politik von Donald Trump durchaus einen negativen Einfluss haben. Stromerzeugung: Gasturbinen Siemens Energy ist ein bedeutender Anbieter von Gasturbinen für Kraftwerke in den USA. Diese Turbinen werden zur Erzeugung von Strom aus Erdgas eingesetzt und spielen eine wichtige Rolle in der Energieversorgung des Landes. Dampfturbinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...