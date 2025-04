© Foto: picture alliance / Zoonar | BORIS ZERWANN

Die Börsen sind in den letzten Wochen ins Wanken geraten, während sich in den USA eine Wirtschaftsabschwächung andeutet. Diese Fonds könnten profitieren. Zahlreiche Frühindikatoren deuten derzeit auf einen Wirtschaftsabschwung in den USA hin. So sind unter anderem viele Aktienmärkte gefallen (die rückläufige Unternehmensgewinne vorwegnehmen), das Verbrauchervertrauen schwächelt (während der Konsum etwa 63,5 Prozent zum US-BIP beiträgt), die Sparrate steigt, der Erdölpreis fällt und Gold zieht weiter an. Zum Problem könnten die im Zuge steigender Zölle (Steuern, die letztendlich der US-Konsument zahlt) wohl abrupten Preiserhöhungen werden, die die Inflation anheizen und Zinssenkungen der …