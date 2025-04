News von Trading-Treff.de Nikola befindet sich in einer extrem schweren Situation. Die Aktie wird in Deutschland kaum noch gehandelt. Wer über OTC Markets handelt, wird kurz vor dem Wochenende noch einen kurzen Höhenflug auf allerdins lediglich 0,11 $ gesehen haben. Die Aktie befindet sich bereits seit Anfang März auf dem absoluten Tiefpunkt. Wer sich damit beschäftigt, wird keine große Hoffnung mehr auf Besserung in dem Titel sehen können. Der Marktwert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...