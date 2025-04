DJ S&P stuft Griechenland auf BBB hoch

DOW JONES--Standard & Poor's (S&P) hat die Kreditwürdigkeit Griechenlands hochgestuft. Wie die Ratingagentur mitteilte, steigt die Bonitätsnote aufgrund anhaltender fiskalischer Disziplin auf BBB/A2 von BBB-/A3. "Trotz des schwierigen Umfelds wird sich Griechenlands am Verhältnis von Nettoschulden zu Bruttoinlandprodukt (BIP) in den meisten Szenarien deutlich verringern", heißt es in einer Mitteilung. Das Basisszenario für die nächsten vier Jahre sehe eine durchschnittliche Verringerung der Quote um jährlich 6 Prozentpunkte vor.

April 21, 2025

