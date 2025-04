News von Trading-Treff.de Die bisherige MicroStrategy, auch in dem Namen Strategy Incorporate geführt, hat kurz vor dem Wochenende noch mal einen bemerkenswerten Aufschlag in Höhe von 1,8 % realisiert. Damit kam die Aktie bei einem Kurs in Höhe von 317,20 $ zum Stillstand. Dies entspricht einem vorsichtigen Aufwärtstrend, der allerdings in den vergangenen Wochen deutlich in einen Seitwärtstrend auf sehr hohem Niveau übergegangen ist. Das zeigt, dass ...

