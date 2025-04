Trotz aktueller Schwächephase bewerten Analysten die KWS Saat Aktie einstimmig positiv mit einem Kursziel von 80,50 Euro. Die fundamentale Stärke und Gewinnrevisionen sprechen für das Papier.

Die KWS Saat Aktie zeigt sich derzeit in einer leichten Konsolidierungsphase, während Analysten dem Titel weiterhin ein deutliches Aufwärtspotenzial zuschreiben. Am 17. April schloss das Papier bei 53,80 Euro, was einem Minus von 1,28 Prozent zum Vortag entspricht.

Fundamentale Stärken überzeugen

Vier Analysten bewerten die Aktie aktuell einstimmig mit "Kaufen" - ein seltener Fall vollständiger Übereinstimmung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 80,50 Euro, was ein Potenzial von fast 50 Prozent zum aktuellen Kurs bedeutet.

Besonders überzeugt die Experten:

Attraktive Bewertung mit KGV von 13,57

Positiver Cashflow von 4,06 Euro pro Aktie

Stabile finanzielle Performance

"Die jüngsten Gewinnrevisionen nach oben unterstreichen das Vertrauen in das Geschäftsmodell", kommentiert ein Marktbeobachter. Tatsächlich haben die Analysten ihre Schätzungen für 2025 deutlich angehoben.

Kurzfristige Schwäche, langfristige Stärke

Trotz der aktuellen leichten Schwächephase - minus 2,23 Prozent im Monat - präsentiert sich das Jahreschartbild mit einem Plus von 16,38 Prozent solide. Der Titel notiert aktuell 13,43 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt aber noch 27,97 Prozent unter dem Jahreshoch.

Am 13. Mai stehen die Quartalszahlen an. Marktteilnehmer erwarten hier weitere Hinweise auf die Wachstumsdynamik des Saatgutspezialisten. Die Kombination aus solider Bewertung und Analystenoptimismus könnte dem Papier mittelfristig Rückenwind geben.

