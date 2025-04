Die Suess MicroTec Aktie zeigt Schwäche im Jahresvergleich, obwohl Fundamentaldaten und ESG-Bewertung positiv sind. Warten auf Q1-Zahlen im Mai.

Die Suess MicroTec Aktie zeigt sich aktuell in einer volatilen Phase. Nach einem leichten Aufschwung um 1,37% auf 30,39 Euro zum Wochenende verlor das Papier im Monatsvergleich deutlich an Boden (-11,76%).

Fundamentale Stärken vs. schwache Performance

Interessant ist die Diskrepanz zwischen den Fundamentaldaten und der jüngsten Kursentwicklung:

Attraktives KGV : Mit 10,38 für 2025 gehört der Titel zu den günstigsten im Markt

: Mit 10,38 für 2025 gehört der Titel zu den günstigsten im Markt Starke Finanzbasis : Das Unternehmen verfügt über beträchtliche Investitionskapazitäten

: Das Unternehmen verfügt über beträchtliche Investitionskapazitäten ESG-Rating AA: Nachhaltigkeitsbewertung deutlich über dem Branchendurchschnitt

Dennoch büßte die Aktie im Jahresvergleich 24,23% ein. Verantwortlich dafür könnten die zuletzt nach unten korrigierten Analystenerwartungen sein.

Analystenmeinungen zeigen große Bandbreite

Die Experten sind geteilter Meinung:

55,6% empfehlen den Kauf

22,2% raten zum Halten

11,1% sehen Verkaufspotenzial

Das durchschnittliche Kursziel von 54,28 Euro liegt aktuell 78,43% über dem letzten Schlusskurs - ein bemerkenswerter Abstand. Allerdings reicht die Spanne der Einschätzungen von 30,00 bis 68,40 Euro, was auf erhebliche Unsicherheiten hindeutet.

Ausblick: Warten auf Q1-Zahlen

Investoren blicken nun gespannt auf die für den 8. Mai geplanten Quartalszahlen. Zuvor steht am 21. Mai die Teilnahme an der Berenberg European Conference an, die möglicherweise neue Impulse geben könnte.

Trotz der aktuellen Schwächephase bleibt Suess MicroTec ein interessanter Player in der Halbleiterausrüstungsbranche mit soliden Fundamentaldaten und einem attraktiven Bewertungsniveau.

