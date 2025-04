Bitcoin hat am heutigen 21. April mit 87.500 USD einen neuen Höchststand erreicht, getrieben durch starke Zuflüsse institutioneller Investoren, insbesondere in den iShares Bitcoin Trust (IBIT). Große Bitcoin-Besitzer ziehen ihre Bestände vermehrt von Börsen ab, was das Angebot verknappt und auf langfristige Haltestrategien hindeutet. Parallel dazu gewinnt Bitcoin durch seine wachsende Korrelation mit Gold und geopolitische Unsicherheiten an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...