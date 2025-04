Politik/Kirche/Papst (ots) -Was wird bleiben von diesem Papst? Kein neues Kirchenrecht, wie gerade in Deutschland viele erhofften. Franziskus hat seine Position nicht genutzt, dringend notwendige Reformen in Buchstaben zu gießen. Dazu reichte seine Kraft, vielleicht auch sein Wille, nicht aus. Aber hat er deshalb nichts verändert? Doch, er hat - und zwar in spürbarer Weise. Die Vatikanbank hat Franziskus mit eisernem Besen durchgekehrt, kirchlichen Missbrauchstätern den Schutz entzogen. Auch die moraltheologische Enge der Kirche hat er vom Tisch gewischt. Franziskus öffnete die katholische Kirche für alle Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung. Auch die Frauen haben unter ihm eine Aufwertung erfahren, wenn auch ohne die von ihnen ersehnten Weiheämter.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/6016804