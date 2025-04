© Foto: John Minchillo/AP/dpa - dpa-Bildfunk

US-Star-Investor Peter Schiff ist an der Wall Street bekannt für seine provokanten Prophezeiungen. Er ist so etwas wie die Kassandra unter den Experten: Oft richtig liegend, aber wenig von den Anlegern beherzigt.So warnte Schiff in seinem Podcast im Januar 2024, dass das Jahr 2025 für den US-Dollar problematisch werden könnte. Er führte aus, dass die scheinbare Stärke der US-Wirtschaft größtenteils auf eine inflationstreibende Politik zurückzuführen sei und nicht auf echtes Wirtschaftswachstum. Ein schwacher US-Dollar würde die Handelsdefizite weiter erhöhen und die Inflation anheizen. Denn er sieht das US-System nicht besser vorbereitet als 2008, er meint: Viele regionale US-Banken hätten …