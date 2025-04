News von Trading-Treff.de PayPal wird aktuell USA wieder gehandelt. Die Notierungen sind jetzt auf 59,53 $ nach unten gelaufen. Der Aktienkurs ist mit fast 60 $ sicherlich in einem nicht mehr ganz so erwarteten Abwärtstrend, der sich direkt im Post-Osterhandel bestätigt. Dies scheint auch die Vorgabe für den Börsenhandel in Europa am morgigen Dienstag zu sein. Die Kurse dürften dann eindeutig sinken. Der Abwärts-Trend des Zahlungdienstleisters ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...