Um Teenager:innen zu identifizieren, die auf Instagram bei ihrem Alter lügen, setzt Meta jetzt auf den Einsatz von KI. Gleichzeitig sollen aber auch Eltern mehr in die Verantwortung genommen werden. Instagram will Jugendliche besser schützen - auch wenn sie bei ihrer Altersangabe schummeln. Hierfür hatte Meta schon im letzten Jahr den Einsatz eines neuen KI-Tools angekündigt. Wie der Konzern in einem offiziellen Blog-Beitrag mitteilt, wird das neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...