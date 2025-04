Bitcoin-Analyse: Kurs testet entscheidenden Widerstand bei 88.600 US-Dollar

Der Ostermontag bringt für den Bitcoin-Markt kräftige Gewinne. In den letzten 24 Stunden tendiert Bitcoin rund 3 Prozent fester und kann damit wieder 87.500 US-Dollar überwinden. Nachdem die wertvollste Kryptowährung der Welt zuletzt technisch in die Seitwärtsrange zurückkehrte und der Ausbruch nach unten wohl ein Fake-out war, testet Bitcoin nun den oberen Widerstand. Das Chartbild hat sich aufgehellt, und sollte nach dem US-Opening mehr Dynamik aufkommen, könnte sich eine bullische Trendwende anbahnen.

Experten sehen klare Widerstandszone bei Bitcoin

Der bekannte Krypto-Trader Jelle bewertet die aktuelle Lage bei Bitcoin optimistisch, sieht aber einen entscheidenden technischen Widerstand. Aus seiner Sicht ist der Bereich um 88.600 US-Dollar besonders relevant: Erst wenn dieser überwunden wird, gilt die kurzfristige Marktstruktur als bullisch. Das würde einen bestätigten Trendwechsel markieren und die Grundlage für weitere Kursgewinne schaffen.

Jelle rechnet bei einem erfolgreichen Ausbruch mit einem möglichen Anstieg in Richtung 90.000 bis 94.000 US-Dollar. Entscheidend sei nun, ob Bitcoin das Momentum aufrechterhalten kann und den Widerstand nachhaltig durchbricht. Der Fokus liegt damit klar auf der Bestätigung eines neuen Aufwärtstrends.

Unterstützungs- und Widerstandsbereiche im Fokus

Der bekannte Analyst Ali Martinez verweist in seiner aktuellen Einschätzung auf einen bedeutenden Unterstützungsbereich bei rund 82.690 US-Dollar. Dort befinden sich viele Adressen, die Bitcoin mit geringem Gewinn halten - was auf starkes Kaufinteresse hindeutet. Als zentrales Widerstandsniveau nennt er die Marke von 95.620 US-Dollar. Sollte Bitcoin dieses Level überwinden, wäre der Weg für eine weitere Rallye technisch geebnet.

Der Krypto-Analyst Michaël van de Poppe bleibt derweil trotz kurzfristiger Unsicherheiten optimistisch für die mittelfristige Entwicklung von Kryptowährungen. Er verweist auf die aktuelle Kritik an Donald Trump, der bislang keine sichtbaren Impulse für den Kryptomarkt gesetzt habe. Aus van de Poppes Sicht ist diese Erwartung jedoch verfrüht: Der neue Präsident handle im Rahmen seiner Ankündigungen und setze zunächst auf wirtschaftspolitische Maßnahmen wie Zölle und Protektionismus.

BTCBULL: Neuer Token könnte von bullischer Trendwende profitieren

Bitcoin bleibt 2025 unangefochten das Basis-Investment im Kryptomarkt. Die begrenzte Verfügbarkeit, das wachsende Interesse institutioneller Anleger und die zunehmende Bedeutung als makroökonomische Absicherung machen BTC zum Kern vieler Anlagestrategien. Inmitten dieser Entwicklungen entstehen Projekte, die nicht nur auf den Erfolg von Bitcoin aufbauen, sondern eigene Impulse setzen. BTCBULL gehört zu diesen Vorhaben.

Das Besondere an BTCBULL ist die automatische Ausschüttung echter Bitcoin bei Erreichen bestimmter Kursziele. Sobald BTC beispielsweise die Schwelle von 150.000 US-Dollar überschreitet, erfolgt eine direkte Vergabe realer Bitcoin an Tokenholder. Diese Belohnungssystematik basiert auf mehreren Stufen: Mit jedem weiteren Sprung von 50.000 US-Dollar kommen neue Ausschüttungsphasen zum Tragen. Die Kombination aus realen Bitcoin-Ausschüttungen, einer sinkenden Tokenmenge und passiven Erträgen hat BTCBULL in kurzer Zeit auf fast 5 Millionen US-Dollar im Presale katapultiert.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.