Krypto News: Bitcoin schiest aus Falling-Wedge-Pattern - kommt jetzt die Rallye über 100.000 $?

Bitcoin konnte in den letzten 24 Stunden einen starken Kursanstieg verzeichnen und ist aus einem monatelangen Falling-Wedge-Pattern nach oben ausgebrochen. Der technische Ausbruch wird von vielen Analysten als bullisches Signal gewertet und könnte den Startschuss für eine neue Aufwärtsbewegung darstellen. Jetzt fragen sich viele Anleger, ob damit der Weg über die psychologisch wichtige Marke von 100.000 $ geebnet ist.

Bitcoin ist seit gestern über 3,5 % gestiegen

Die Leitwährung des Kryptomarktes schreibt heute endlich wieder grüne Zahlen und konnte innerhalb der letzten 24 Stunden einen klaren Kurssprung verbuchen. Noch vor zwei Wochen war es bei BTC ja zu einer heftigen Korrektur gekommen, die den Preis von 85.000 $ auf zeitweise unter 75.000 $ zurückfallen ließ. Seitdem konnte sich der Markt jedoch bereits wieder erholen, und BTC wurde im Verlauf der letzten Woche in einer engen Konsolidierungs-Range zwischen 83.000 $ und 86.000 $ gehandelt. Mit dem heutigen Anstieg gelang den Bullen nun ein Ausbruch aus dieser Range, und BTC ist mit einem 24-Stunden-Plus von 3,5 % wieder 87.500 $ wert.

Noch beachtlicher als der eigentliche Kurssprung ist dabei jedoch, dass BTC aus einem Chartmuster ausgebrochen zu sein scheint, welches sich bereits seit dem Erreichen des letzten Allzeithöchststandes bei 109.000 $ im Januar ausgebildet hat. Seitdem hat Bitcoin nämlich eine sogenannte Falling-Wedge-Formation gebildet. Ein positiver Ausbruch aus dieser wird in der Charttheorie als sehr positives Zeichen gewertet und bildet häufig den Anfang einer größeren Erholung in Richtung neuer Höchststände.

BITCOIN IS BREAKING OUT



NEED CLOSE ABOVE THIS TRENDLINE pic.twitter.com/kaMy8ku6iV - Ash Crypto (@Ashcryptoreal) April 21, 2025

Das ist auch dem renommierten Kryptoanalysten Ash Crypto aufgefallen, der in seinem jüngsten X-Post auf diese Entwicklung aufmerksam macht. Er weist darauf hin, dass es jetzt wichtig ist, dass Bitcoin auch einen wöchentlichen Close über der oberen Widerstandslinie des Falling-Wedge-Patterns schafft, um diesen Ausbruch zu bestätigen. Falls Bitcoin das gelingt, könnte es dann den Raum für eine neue Allzeithoch-Rallye in Richtung 110.000 $ oder möglicherweise im weiteren Jahresverlauf sogar 150.000 $ öffnen.

Makroökonomische Entwicklungen für ATH-Rallye entscheidend

Eine solche Bitcoin Rallye könnte durch verschiedene Faktoren weiter angetrieben werden. So waren die letzten Korrekturen ja vor allem auf die starke Unsicherheit im traditionellen Finanzsektor zurückzuführen, die wiederum durch Donald Trumps rigorose Zollpolitik ausgelöst wurden. Falls sich diese Situation entspannt und in der gerade geltenden Zollpause Kompromisse gefunden werden können, hätte das wahrscheinlich einen Aufschwung der Märkte zur Folge.

Falls sich die FED dann im Mai auch noch dazu entscheidet, bei ihrem nächsten FOMC-Meeting den Leitzins der US-Zentralbank wieder zu senken, würde das der Rallye weiteren Zündstoff geben und könnte auch den Bitcoin Boom begünstigen, da Investoren dann wahrscheinlich wieder gewillter wären, risikoreiche Assets wie BTC zu kaufen.

Zudem gehen mit der Regierung unter Donald Trump ja auch zahlreiche positive Implikationen für den Kryptomarkt einher. Neben kryptofreundlicheren Regulierungen und Gesetzesänderungen wurde ja bereits offiziell eine nationale Krypto-Reserve angekündigt, die natürlich auch Bitcoin enthalten soll. Sobald die Ausarbeitung selbiger abgeschlossen ist, könnte es dann im weiteren Jahresverlauf noch zum Beginn der Akkumulation von BTC durch die US-Regierung kommen.

Das würde die Nachfrage natürlich steigern und könnte auch viele Anleger zum Investieren in BTC bewegen, die sich bisher noch nicht für Kryptowährungen interessiert haben. Daher scheinen die Chancen dafür gutzustehen, dass Bitcoin im weiteren Jahresverlauf neue Allzeithöchststände erreichen wird.

BTCBULL-Holder könnten mehrfach von einer solchen Rallye profitieren

Von einem solchen Anstieg könnten auch BTCBULL-Holder stark profitieren. Tatsächlich handelt es sich beim dahinter stehenden Projekt Bitcoin Bull nämlich um ein Bitcoin Meme Projekt, das für Bitcoin Bullen entwickelt wurde. So soll es nämlich einen Airdrop Mechanismus geben, der im Prinzip eine indirekte Wette auf eine Bitcoin Rallye ermöglicht.

Quelle: Btcbulltoken.com

Hier soll es erst dann BTC Airdrop an alle BTCBULL-Holder geben, wenn Bitcoin erstmals die 150.000 $ Marke knackt. Darauf sollen dann jedoch auch noch weitere Airdrops alle weiteren 50.000 $ Kursgewinn bei BTC erfolgen. So könnte man hier im Falle einer Bitcoin Rallye sozusagen gleich mehrfach profitieren. Zudem haben die Entwickler auch einen Token-Burn-Mechanismus angekündigt, der den Supply von BTCBULL mit einem steigenden Bitcoin Kurs immer weiter reduzieren soll, um den Wert langfristig zu stabilisieren.

Jetzt BTCBULL kaufen

Anleger können sich heute noch einen günstigen Einstieg im Presale sichern, da der Coin gerade noch vor seinem ersten Börsenlistening in der Vorverkaufphase steht. Er wird heute noch über die offizielle Webseite zu einem Kurs von 0,00247 $ verkauft und so kamen in den letzten Wochen bereits fast 5 Millionen $ in Investitionen von interessierten Anlegern zusammen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.