Altcoin-Marktkapitalisierung erreicht 775 Milliarden US-Dollar - Wie positionieren sich XRP, SOL und Co.?

Die Kapitalisierung aller Coins außer Bitcoin und Ether (TOTAL 3) liegt aktuell bei rund 775 Milliarden US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat der Wert um mehr als neunzig Prozent zugelegt, woraufhin der Bruch auf gut 600 Milliarden US-Dollar folgte und nun nach dem Breakout über die Widerstandszone ein neuer Aufwärtstrend bestätigt wurde. Nächstes charttechnisches Hindernis wartet bei etwa 790 und 800 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus öffnet sich der Weg zur früheren Marken von 850 Milliarden US-Dollar.

Bitcoin-Dominanz auf höchstem Stand seit 2021

Parallel dazu verharrt die Bitcoin-Dominanz bei 64 Prozent - dem höchsten Stand seit Februar 2021. Große Mittelzuflüsse in Spot-ETFs und eine weiterhin vorsichtige Haltung institutioneller Akteure gegenüber kleineren Projekten halten den Anteil stabil. Solange der Dominanz-Trend aufwärts gerichtet bleibt, fließt frische Liquidität bevorzugt in Bitcoin, während viele Altcoins relativ hinterherlaufen.

Trader rechnen dennoch bei einem Durchbruch der TOTAL-3-Kapitalisierung mit zusätzlichem Kapitalzulauf in den gesamten Altcoin-Sektor. Dies könnte mittelfristig zu einer stärkeren Performance der Altcoins im Vergleich zu Bitcoin führen, wenn der Markt das nächste Widerstandsniveau überwindet.

Aktuelle Performance ausgewählter Altcoins

XRP springt nach positiven Gerichtsschritten und möglichen SWIFT-Plänen erneut an. Der Kurs notiert bei 2,13 US-Dollar und tastet die Zone um 2,17 US-Dollar an. Ein Anstieg bis 2,30 US-Dollar steht im Raum, solange das Paar oberhalb von 2,00 US-Dollar bleibt.

Solana (SOL) verteidigt nach dem jüngsten Schub die Zone um 138,8 US-Dollar. Die lange getestete Widerstandsbox bei 148 US-Dollar zeigt weiterhin Zähne. Erst ein Tagesschluss darüber würde Platz in Richtung 160 US-Dollar eröffnen. Cardano (ADA) handelt bei 0,64 US-Dollar in einer Spanne zwischen 0,60 und 0,65 US-Dollar, während FET (Artificial Superintelligence Alliance) mit seinem KI-Narrativ binnen einer Woche mehr als zwanzig Prozent zulegen konnte.

SUBBD: KI-Plattform für Content Creator im Presale

Ein wachsender Altcoin-Markt lockt Projekte, die reale Probleme lösen. SUBBD knüpft daran an und setzt auf KI-gestützte Tools für die Creator-Economy. Die Plattform verlangt pauschal zwanzig Prozent Gebühr und streicht teure Management-Agenturen aus der Rechnung.

Laut Whitepaper könnten Content-Produzenten bis 2035 kumuliert zehn Milliarden US-Dollar einsparen. Aktuell sind schon fast zweihundert-tausend US-Dollar in den laufenden Presale geflossen, der den Token zum Preis von 0,0552 US-Dollar ausgibt. Frühe Käufer erhalten zudem feste zwölf-Monats-Staking-Rewards von zwanzig Prozent jährlich, XP-Punkte sowie Vorabzugang zu Features wie dem geplanten SUBBD AI Assistant.

