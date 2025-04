TAO-Kurs-Analyse: Preis überwindet 300-Dollar-Marke - Allzeithoch wieder in Sichtweite?

Die Kryptowährung von Bittensor konnte in den letzten Tagen besonders stark von der Erholung am Kryptomarkt profitieren und hat nun sogar die psychologisch wichtige 300-$-Marke zurückerobert. Nach einem kurzzeitigen Einbruch unter den wichtigen 200-$-Support im April hat TAO bereits wieder mehr als 50% an Wert zugelegt und wird aktuell bei knapp 320 $ gehandelt. Die positive Entwicklung wirft die Frage auf, ob wir vor einer neuen Rallye in Richtung Allzeithoch stehen könnten.

TAO zeigt beeindruckende Erholungsstärke

Nach den jüngsten Korrekturen am Kryptomarkt befinden sich die meisten Coins heute wieder im Erholungsmodus. So konnte die Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen innerhalb der letzten 24 Stunden bereits wieder um 3% zulegen. Zu den größten Profiteuren der letzten Tage gehörte dabei unter anderem auch die Kryptowährung von Bittensor TAO.

Der Coin besteht bereits seit 2023 und erlebte seine größte Rallye im April 2024, als es den Bullen gelang, den Preis bis auf ein Allzeithoch von 767 $ in die Höhe zu treiben. Nach einer darauf folgenden Korrektur in Richtung 200 $ kam es im Dezember 2024 noch einmal zu einer Rallye, bei der TAO über 700 $ steigen konnte. Besonders im Wochenvergleich steht der Coin bei einem beeindruckenden Plus von über 30%.

Ausblick 2025: Chancen auf ein neues Allzeithoch

Die Chancen für eine positive Entwicklung in Richtung neuer Höchststände scheinen erst einmal gut zu stehen. Schließlich erlebte TAO zuletzt einen Bounce vom wichtigen 200-$-Support und betrachtet man die Wertentwicklung des Tokens über die letzten zwölf Monate, so fällt auf, dass er bisher nach einem dortigen Bounce stets eine Rallye in Richtung neuer Höchststände erlebt hat.

Für die Bullen wäre es jetzt erst einmal das Wichtigste, auch noch die psychologisch hochrelevante 400-$-Marke zu knacken. Sobald das gelungen ist, kann von einer Rallye mit Allzeithoch-Potenzial gesprochen werden. Allerdings wird die Wertentwicklung von TAO auch maßgeblich davon abhängen, wie sich der Rest des Kryptomarktes in den kommenden Monaten entwickelt - insbesondere im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Unsicherheiten durch den drohenden Zollkrieg unter der Trump-Administration.

SOLX: Neue Investitionschance im Solana-Ökosystem

Aufgrund der kurstechnisch aktuell unsicheren Situation und dem aufgrund der milliardenschweren Marktkapitalisierung eher eingeschränkten Wachstumspotenzial interessieren sich viele Anleger heute eher für Investitionen in neuere Coins, die noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen.

Ein interessantes Beispiel für einen solchen Coin stellt dabei heute unter anderem SOLX dar. Das ist die junge Kryptowährung des neuen Projektes Solaxy. Die Entwickler verfolgen hier die ambitionierte Vision, ein Utility-Projekt für die Solana-Blockchain zu entwickeln. Konkret ist ihnen aufgefallen, dass Solana im Vergleich zu Ethereum und Co. noch über keine eigene Layer-2-Blockchain verfügt, eine solche jedoch gut gebrauchen könnte, um Transaktionsverzögerungen und Netzwerkausfälle bei hoher Auslastung zu reduzieren.

