Berlin (ots) -Der Berliner Erzbischof Heiner Koch hat die Verdienste des verstorbenen Papstes Franziskus gewürdigt. Er habe in einer Phase Ende 2016 eng mit Franziskus zusammengearbeitet, sagte Koch am Montag im rbb:"Ich habe ihn als einen sehr fragenden und problemeröffnenden Papst erlebt, der nicht fertige Antworten hatte. Er hat mich sehr inspiriert, gerade in der Thematik Ehe, Familie, Sexualität und all den Problemen, die es im menschlichen Bereich gibt. Ich habe ihn als einen sehr wachen, kritischen Papst erlebt, der uns nach vorne gebracht hat."Als weitere Beispiele nannte Koch das Engagement des Papstes für Themen wie den Umweltschutz oder die Migrations- und Friedensfrage: "Vor allen Dingen aber hat sein Glaube uns verändert. Sein Glaube, der Mut gemacht hat und sagt: Es muss nicht alles bleiben, wie es ist. Mit Gottvertrauen lässt sich auch vieles ganz anders wahrnehmen - und: Bleibt zusammen! Das große Wort, die verschiedenen Strömungen in der Kirche, bleibt zusammen. Ihr tragt gemeinsam Verantwortung!"Dass Papst Franziskus ausgerechnet an Ostern gestorben ist, sei ein "tolles Zeichen", so Koch weiter: "Das ist ja für uns das Fest des Lebens, ein Durchweg durch das Tor zum ewigen Leben. Wir feiern das Jahr der Hoffnung, das heilige Jahr. Das hat er ins Leben gerufen. Hoffnungsvoll ist er gestorben. Diese Haltung, der Hoffnung, der Zuversicht - das ist das, was bleiben wird. Und: Geht an die Ränder, geht zu den Menschen, für die ihr da seid. Es kommt nicht darauf an, wie groß und stark und herrlich ihr seid, sondern ob ihr eure Aufgabe erfüllt, als Christen in dieser Welt zu den Menschen zu gehen, die Gott uns gegeben hat."