Chinas führende Spirituosenmarke Moutai begeisterte das Publikum mit einer beeindruckenden Ausstellung, die ihre globale Reise und den Reichtum der chinesischen Spirituosenkultur auf der kürzlich zu Ende gegangenen 5. China International Consumer Products Expo (CICPE) oder Hainan Expo 2025 hervorhob.

Moutai's pavilion at the recently concluded 5th China International Consumer Products Expo in Haikou, China.

Die fünftägige Veranstaltung fand in Haikou, der Hauptstadt der südchinesischen Provinz Hainan, statt und hieß mehr als 1.700 Unternehmen und 4.200 Verbrauchermarken aus 71 Ländern und Regionen willkommen. Von Technologie und Schmuck über Gourmet-Lebensmittel bis hin zu chinesischen Lifestyle-Produkten bot die Expo einen lebendigen Überblick über globale Verbrauchertrends.

Auf dieser internationalen Bühne stach Moutai als Symbol für östliche Eleganz hervor. Unter dem Motto "Share Open Opportunities, Co-create a Better Life" ("Offene Chancen teilen, gemeinsam ein besseres Leben gestalten") stellte die Marke die kulturelle Bedeutung von Baijiu, Chinas traditionellem Schnaps, als Brücke für Verbindungen und gemeinsame Erfahrungen in den Vordergrund.

In diesem Jahr präsentierte sich der Pavillon von Moutai in einer einzigartigen Farbe namens "Jiangsha Red", einem sanften Rosaton, der eine ruhige, klassische Atmosphäre schuf. Moutai stellt jedes Jahr eine traditionelle chinesische Farbe vor, die tief in der Geschichte verwurzelt ist, um die Ästhetik und den Geist der chinesischen Kultur der Welt zu vermitteln.

Moutai zeichnet sich nicht nur durch seine komplexen Brautechniken und seine langjährige Tradition aus, sondern auch durch seine Werte: Respekt vor der Natur, Ehrfurcht vor den Menschen und Integrität. Die Marke vertritt die Philosophie, die Dinge langsam anzugehen Handwerkskunst zu bewahren, Traditionen zu ehren und zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen.

Für Moutai geht es bei einem wirklich großartigen Produkt nicht um den Preis, sondern um die Hingabe und die Bereitschaft, die Schönheit des Lebens mit der Welt zu teilen.

Von den Ufern des Chishui-Flusses in Renhuai in der Provinz Guizhou bis zur weltweiten Anerkennung auf der Panama-Pacific International Exposition vor über einem Jahrhundert hat sich Moutai zu einem berühmten Symbol der chinesischen Kultur im Ausland entwickelt.

Seit dem Eintritt in die Überseemärkte im Jahr 1954 ist Moutai in 66 Ländern und Regionen vertreten. 2024 überschritt der Exportumsatz erstmals 690 Millionen US-Dollar und stellte damit einen neuen Rekord auf.

Dieser Meilenstein spiegelt die weltweit steigende Anerkennung chinesischer Spirituosen wider, wobei Moutai sich zu einer echten Ikone unter den chinesischen Marken entwickelt hat, die den Sprung auf den Weltmarkt geschafft haben.

