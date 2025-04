Krypto-Trends im April: Warum Investoren jetzt auf Künstliche Intelligenz setzen

Im derzeit extrem volatilen Kryptomarkt ist die Frage "Welche Kryptowährung soll ich kaufen?" durchaus eine berechtigte. Gefühlt ändern sich Kurstrends fast stündlich und die erratische Zollpolitik des amtierenden US-Präsidenten tut ihr Übriges, um den Markt weiter zu verunsichern. In solchen Zeiten wenden sich Anleger und Trader verstärkt vermeintlich sicheren Häfen wie Gold oder Staatsanleihen. Es zeichnen sich allerdings leichte Silberstreifen am Horizont ab. Die Gesamtmarktkapitalisierung legte in den letzten 24 Stunden um 3,58 Prozent zu und der Bitcoin kletterte wieder auf über 88.000 US-Dollar. Damit ist die psychologisch wichtige Marke von 90.000 US-Dollar für die Kryptoleitwährung wieder zum Greifen nah. Risikokapitalgeber hingegen setzen derzeit vor allem auf das Thema KI.

Milliardenmarkt Künstliche Intelligenz

Im ersten Quartal 2025 gingen fast 60 Prozent des Risikokapitals an KI-Unternehmen beziehungsweise Start-Ups. Das meiste Geld floss, man kann es sich fast denken, in OpenAi also dem Unternehmen hinter ChatGPT. Auch am Kryptospace ist das Thema KI natürlich nicht spurlos vorübergegangen. Projekte wie Singularity Net (AGIX), Fetch AI (FET) oder Render (RENDER) oder das nicht ganz unumstrittene Worldcoin (WLD) erobern den Kryptospace. Die Gesamtmarktkapitalisierung des Sektors beträgt derzeit 26 Milliarden US-Dollar. Mit MIND of Pepe erobert ein neues Projekt die Wallets der Anleger und vielleicht auch das Herz des ein oder anderen Risikoinvestors. Mit dem aktuell laufenden Presale hat MIND of Pepe bisher über 8 Millionen Dollar Raising Capital eingesammelt. Aber was unterscheidet die Plattform von den vielen anderen, die tagtäglich auf den Markt geschwemmt werden?

MIND of Pepe: Meme-Coin Viralität trifft auf künstliche Intelligenz

MIND of Pepe kombiniert die Viralität eines Meme-Coins mit der Utility einer künstlichen Intelligenz, die Tradern und Anlegern dabei helfen will, bessere Ergebnisse zu erzielen. Das Herz und Rückgrat der neuen innovativen KI-Plattform ist der native Token MIND. Der autonome KI Agent durchkämmt mit seiner Hive-Mind-Technologie die sozialen Medien in Echtzeit und erkennt so aufkommende Trends, bevor sie den Mainstream erreichen. Der MIND ist die Eintrittskarte zum Ökosystem beziehungsweise zum Intelligence Terminal, in dem die KI die Erkenntnisse direkt mit den Nutzern in Form von präzisen und verwertbaren Signalen teilt.

MIND of Pepe ist außerdem in der Lage, durch direkte Interaktion mit Blockchains und dApps eigene Token zu launchen. MIND Inhaber bekommen zu diesen einen exklusiven Zugang, bevor die Coins an einer Börse gelistet werden. Mit seinem eigenen X-Account kann die KI mit Krypto-Influencern interagieren und so Hypes für die eigenen Token initiieren. Das Sprachmodell (LLM) von MIND of Pepe wurde auf über 60.000 Krypto Posts und 3.000 kuratierten Markt Insights trainiert. Das heißt, er spricht die Sprache des Marktes und ist vertraut mit der Psychologie der Trader.

MIND of Pepe im Presale kaufen: Jetzt Early Bird Investor werden

Wie bereits oben erwähnt, läuft der Vorverkauf für MIND of Pepe noch. Um als früher Investor einzusteigen, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein MIND kostet im Moment 0,0037265 US-Dollar, bezahlt werden kann mit ETH, USDT, BNB oder mit FIAT Geld mit einer Kreditkarte. Als Kirsche auf der Sahnetorte hat MIND of Pepe eine Stakingfunktion. Derzeit sind rund 1,2 Milliarden MIND im Contract gesperrt, der APY liegt bei 276 Prozent. Nur Early Bird Investoren haben die Möglichkeit, ihre Token zu staken.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.