Der dänische Tankerbetreiber Torm verzeichnet weiterhin Kursverluste, während Analysten die Wachstumsaussichten skeptisch bewerten. Wie geht es nach den anstehenden Quartalszahlen weiter?

Die Torm-Aktie zeigt weiterhin Schwäche: Am heutigen Handelstag verlor das Papier des dänischen Tankerbetreibers 0,83 Prozent und schloss bei 15,47 US-Dollar. Damit setzt der Titel seine Abwärtstendenz fort - innerhalb eines Monats büßte er bereits 4,13 Prozent ein.

Fundamentale Zweifel belasten den Kurs

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Torm ?

Die langfristige Performance ist noch verheerender: Seit Jahresbeginn sank der Aktienwert um über 51 Prozent. Aktuell notiert die Aktie zwar 14,41 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt aber deutlich unter dem Jahreshoch.

Interessant ist die Bewertungssituation:

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,97 - ein Indiz für mögliche Unterbewertung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 2,48

Der Cashflow je Aktie liegt bei 8,41 US-Dollar

Doch die fundamentalen Kennzahlen zeigen ein gemischtes Bild. Zwar läuft das Geschäft profitabel mit hohen Margen, aber die Wachstumsaussichten werden von Analysten skeptisch beurteilt. Die Erwartungen für Umsatz und Gewinn wurden in den letzten Monaten mehrfach nach unten korrigiert.

Analysten bleiben zurückhaltend

Die Marktbeobachter zeigen sich weiterhin vorsichtig:

Konsensrating: "Hold"

Durchschnittliches Kursziel: 20,05 US-Dollar (+32% zum aktuellen Kurs)

Keine "Kaufen"-Empfehlungen unter den 2 verfolgenden Analysten

Am 8. Mai könnte neue Bewegung in den Titel kommen - dann veröffentlicht Torm die Quartalszahlen für Q1 2025. Zuletzt hatte das Unternehmen am 19. März eine Dividende von 0,60 US-Dollar je Aktie ausgezahlt.

Der Londoner Konzern, der seit 1889 besteht, transportiert weltweit raffinierte Ölprodukte und entwickelt umweltfreundliche Schiffsausrüstung. Bei einer Marktkapitalisierung von 1,4 Milliarden Euro zählt Torm zu den mittelgroßen Spielern im Energiesektor.

Anzeige

Torm-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Torm-Analyse vom 21. April liefert die Antwort:

Die neusten Torm-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Torm-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 21. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Torm: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...