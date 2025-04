Bekanntgabe der Finanzergebnisse für das erste Quartal 2025

Estithmar Holding Q.P.S.C. hat für das erste Quartal 2025 einen Nettogewinn von 170 Millionen QAR bekannt gegeben, was einem Anstieg von 50 gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatzanstieg von 64 und erreichte 1,3 Milliarden QAR gegenüber 797 Millionen QAR im ersten Quartal 2024. Der Bruttogewinn stieg von 196 Millionen QAR im ersten Quartal 2024 auf 416 Millionen QAR. Das EBITDA erreichte 273 Millionen QAR, was einem Anstieg von 53 entspricht. Der Gewinn pro Aktie stieg ebenfalls um 57 auf 0,047 QAR.

Diese starken Finanzkennzahlen spiegeln die Effizienz der Investitionsstrategie von Estithmar Holding wider. Die zuvor von Estithmar Holding angekündigten internationalen Projekte zeigten erste konkrete Auswirkungen auf die Finanzergebnisse des Unternehmens in Bezug auf Umsatz, Gewinn und Vermögen.

Die Ergebnisse spiegeln das Erreichen eines strategischen Ziels wider: einen ausgewogenen Beitrag zum Gewinn und Umsatz aus allen vier Clustern Gesundheitswesen, Dienstleistungen, Tourismus und Immobilienentwicklung sowie Bauwesen und Industrie.

Der Cluster Gesundheitswesen verzeichnete im ersten Quartal 2025 ein deutliches Wachstum, das von den Krankenhäusern des Clusters außerhalb Katars getragen wurde, die als neue Einnahmequellen zum Umsatz beitrugen, darunter das Imam Al-Hassan Al-Mujtaba-Krankenhaus in Karbala, das Al-Nasiriyah-Lehrkrankenhaus in Dhi Qar (Irak) und das Misrata Heart Vascular Center in Libyen. Darüber hinaus spiegelt die wachsende Zahl von Krankenhäusern außerhalb Katars im Irak, in Algerien und Libyen das Vertrauen wider, das Regierungen in der gesamten MENA-Region in die Qualität der Dienstleistungen von Apex Health, der Tochtergesellschaft von Estithmar Holding im Gesundheitswesen, setzen.

Der Dienstleistungscluster behielt seine Führungsposition in Katar, insbesondere in den Bereichen Facility Management und Catering. Die Expansion in Saudi-Arabien, Jordanien und den Irak trug ebenfalls erheblich zur Rentabilität des Clusters und zur Erschließung neuer Einnahmequellen bei.

Der Cluster Tourismus und Immobilienentwicklung blieb mit der Umsetzung von Projekten wie dem Rixos Baghdad (Irak) und dem Rosewood Maldives Resort auf Kurs und trug im ersten Quartal 2025 zu einer Steigerung des Unternehmensvermögens um 600 Millionen QAR bei. Darüber hinaus steigerte die verbesserte Effizienz die Rentabilität bestehender Projekte wie Lusail Winter Wonderland und Al Maha Island.

Der Cluster Vertragswesen und Industrien leistete ebenfalls einen bedeutenden Beitrag zum Umsatz- und Gewinnwachstum, insbesondere in der Hochphase der Projektabfertigungen im Königreich Saudi-Arabien, darunter Großprojekte wie der Flughafen am Roten Meer und der Yachtclub. Der Cluster sicherte sich außerdem neue Projekte mit saudischen PIF-Unternehmen und verbesserte die lokale operative Effizienz, wodurch die Rentabilität in Katar gesteigert werden konnte.

Insgesamt unterstreichen die Ergebnisse von Estithmar Holding für das erste Quartal 2025 das anhaltende Wachstum im Einklang mit der Strategie, die Aktionärswerte kurz- und langfristig zu steigern.

Der CEO der Gruppe, Juan Leon, erklärte:

"Der außergewöhnliche Anstieg aller Finanzkennzahlen spiegelt das Engagement des Teams von Estithmar wider, und ich freue mich darauf, eng mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die Erfolgsgeschichte von Estithmar Holding in Katar und im Ausland fortzuschreiben. Nach Analyse dieser Ergebnisse hat Estithmar Holding seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, ein nachhaltiges, diversifiziertes Wachstum zu erzielen sowohl vertikal als auch horizontal. Damit ist der Weg für eine weitere Expansion geebnet, da das Vertrauen der Investoren wächst und unsere Präsenz sowohl lokal als auch international weiter ausgebaut wird."

