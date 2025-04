Nachdem US-Präsident Donald Trump Fed-Chef Jerome Powell als "Mr. Too Late" beschimpft und erneut eine schnelle Leitzins-Senkung verlangt hat, begaben sich die US-Börsen auf Tauchfahrt. Gold erreicht dagegen ein neues Allzeithoch. In einem Posting auf seiner Plattform Truth Social hat US-Präsident Donald Trump den Chef der US-Notenbank Fed Jerome Powell als "Mr. Too Late" und als "großen Loser" beschimpft. Powell solle den US-Leitzins sofort senken. ...

