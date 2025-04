Solana-Kurs-Prognose: Investoren setzen nun stärker auf SOL als auf ETH

Eine zunehmende Anzahl von Kryptoinvestoren setzt nun auf den Solana-Coin. Dieser hat inzwischen gegenüber Ethereum bei neuen wichtigen Kennziffern die Führung übernommen. Ob dies schon ausreicht, damit sich die Bewertungen angleichen und SOL um 7,65x steigt, oder welche Punkte dem noch im Wege stehen, sollen Ihnen jetzt der folgende Beitrag aufzeigen.

Solana gewinnt im Konkurrenzkampf mit Ethereum weitere Marktanteile

Immer mehr Kryptoinvestoren setzen auf Solana anstelle von Ethereum. Dies lässt sich mittlerweile auch an der Marktkapitalisierung der gestakten Coins der beiden Blockchains erkennen. Denn laut den Angaben von Alex Svanevik, dem Geschäftsführer des Kryptodaten-Unternehmens Nansen, wurde ETH indessen von SOL überholt.

Während Solana-Coins für insgesamt 53,96 Mrd. USD gestakt wurden, sind es nur Ethereum für 53,77 Mrd. USD. Der Unterschied ist somit zwar noch marginal, dennoch ist es eine weitere wichtige Kennziffer, bei welcher Solana jetzt die Führung übernommen hat.

Gestakte SOL | Quelle: Staking Rewards

Das größere Vertrauen in SOL zeigt sich aber auch teilweise an der höheren Partizipationsrate. Denn von Solana wurde 64,86 % der Coins gestakt, während es bei Ethereum mit 28,19 % weniger als die Hälfte sind. Ein Grund dafür sind die höheren Zinsen, die laut Staking Rewards bei SOL 8,31 % und bei Ethereum bei 2,98 % betragen, was nur etwas mehr als ein Drittel ist.

Auch der Gründer der führenden Ethereum-DEX Uniswap, Hayden Adams, hat kürzlich zugegeben, dass die Roadmap für Solana mit vertikaler Skalierung auf der Layer-1 besser als für Ethereum mit seiner auf Layer-2s fokussierten horizontalen Skalierung aussieht.

Mithilfe der höheren Geschwindigkeit, den niedrigeren Gebühren, der großen Entwickler-Community sowie zahlreichen technologischen Errungenschaften hat Solana die Führung der Blockchains bei aktiven Nutzern, täglichen Transaktionen erlangt sowie über 70 % des gesamten Blockchain-Umsatzes, 46 % des dApp-Umsatzes und einiges mehr erreicht.

Solana-Kurs-Prognose: Gleicht SOL nun den Kurs an die Kennziffern an?

Basierend auf den vorliegenden Daten könnte man annehmen, dass Solana derzeit eine der am stärksten unterbewerteten Kryptowährungen ist. Schließlich erreicht sie mehr tägliche Nutzer und Transaktionen als Bitcoin und Ethereum, wobei die Vote-Transaktionen dabei schon exkludiert wurden. Ebenso führt Solana die meiste Zeit beim DEX-Volumen.

Beim TVL liegt hingegen Ethereum noch immer mit 46,5 Mrd. USD an der Spitze, während es bei Solana nur 7,2 Mrd. USD sind. Ebenso hat TRX mit 1,2 Mio. USD zu SOLs 0,1 Mio. USD höhere Umsätze erzielt. Zudem fallen die Gebühreneinnahmen von Tron mit 1,2 Mio. USD gegenüber Solanas 1,0 Mio. USD noch etwas höher aus.

TVL von Solana und Ethereum | Quelle: DeFiLlama

Es sollte außerdem beachtet werden, dass Solana zwar bei der Entwickleraktivität ganz weit oben zu finden ist. Dennoch verzeichnet die Chain bisher erst 352 Sub-Ökosysteme, während es bei Ethereum fast das Fünffache ist. Daher liegen die wöchentlichen Entwicklerbeiträge mit 4.176 zu 33.447 auch deutlich hinter denen von ETH.

Damit die Nachfrage nach einer Blockchain weiter steigen kann, werden ausreichend Anwendungen von Entwicklern benötigt. In dieser Hinsicht hat Solana somit noch, wie beim TVL Nachholbedarf, wobei sich die Parameter auch gegenseitig bedingen.

Angesichts neuartiger Lösung zur Steigerung der Interoperabilität und Skalierung wie Solaxy könnte Solana bald hingegen seine Marktstellung noch weiter verbessern und vergleichbare Bewertungen sowie einen Anstieg von 7,65x auf rund 1.045 USD erzielen.

Solaxy macht Solana noch attraktiver und sorgt für Interoperabilität

Da Ethereum über deutlich mehr Anwendungen und weitere Angebote als Solana verfügt, welches dafür jedoch deutlich leistungsstärker ist, stellt eine Verbindung der beiden Ökosysteme eine Möglichkeit dar, um diese Schwachstelle zu adressieren. Möglich wird dies mit der ersten Solana-Skalierungslösung Solaxy, die Brücken zu Ethereum und Base errichtet.

Darüber hinaus verwendet sie Optimistic Rollups und zkProofs, um die Geschwindigkeit um 10.000 TPS zu steigern, ohne die Leistung von Solana zu beeinträchtigen. Somit soll für eine höhere Sicherheit, größere Stabilität und niedrigere Gebühren gesorgt werden, was über eine Entlastung der Layer-1 erreicht wird.

Genau genommen werden die Transaktionen auf einer parallellaufenden Blockchain gebündelt und dann gemeinsam auf Solana gesichert. Damit sollen auch die Netzwerkausfälle und Transaktionsabbrüche verhindert werden, welche die SOL-Chain immer in Zeiten einer erhöhten Nachfrage belastet und die Adoption beeinträchtigt haben.

Mithilfe von zkProofs lassen sich sogar Daten verifizieren, ohne dass die sensiblen Informationen preisgegeben und somit gefährdet werden. Damit sind selbst bei transparenten Blockchains Compliance-Anforderungen wie Bankengeheimnis und Datenschutz einhaltbar, was ebenfalls förderlich für die Verbreitung ist.

Mit dem Solaxy-Presale können Anleger noch zu besonders günstigen Konditionen in die Zukunft des Solana-Ökosystems investieren. Aktuell können die $SOLX-Coins, welche einen digitalen Rohstoff des neuen Ökosystems darstellen, für 0,001702 USD gekauft werden. Das Angebot wird allerdings nur noch für maximal einen Tag und 22 Stunden verfügbar sein.

