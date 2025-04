Bechtles Aktie steigt deutlich, angetrieben durch positive Signale des US-Konkurrenten CDW. Kann das Unternehmen die hohen Erwartungen erfüllen?

Die Bechtle-Aktie startet stark in die Woche - und das noch vor Vorlage der Quartalszahlen. Bereits gestern legte das Papier über 3 % zu. Heute setzt sich der Anstieg fort, die Aktie notiert aktuell rund 4,5 % fester als zum Wochenschluss am Freitag.

Signal aus Übersee!

Was steckt dahinter? Der Auslöser für den Kurssprung kommt aus den USA: Der IT-Distributor CDW, ein direkter Wettbewerber, lieferte überraschend starke Zahlen. Das heizt nun die Fantasie für Bechtle kräftig an.

CDW meldete starkes Umsatz- und Gewinnwachstum für Q1.

Besonders das Geschäftskundensegment lief deutlich besser als erwartet.

Der Markt überträgt diese positive Dynamik nun direkt auf Bechtle.

Das bedeutet konkret: Die Erwartungshaltung an die Zahlen, die erst am Mittwoch kommen, zieht massiv an. Das Handelsvolumen steigt ebenfalls - ein kurzfristig bullisches Signal.

Charttechnik gibt grünes Licht?

Und was sagt die Technik? Auch hier scheint sich der Nebel zu lichten. Die Aktie hat zuletzt wichtige Hürden genommen:

Der Widerstand bei 44 Euro wurde durchbrochen.

Die 50-Tage-Durchschnittslinie wurde ebenfalls überwunden.

Die relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt zieht spürbar an.

Das Chartbild hellt sich damit sichtbar auf. Es sieht nach einem möglichen Startschuss für einen kurzfristigen Aufwärtstrend aus.

Alles nur heiße Luft?

Doch ist die Rallye auch nachhaltig? Die entscheidende Frage bleibt: Liefert Bechtle am Mittwoch tatsächlich die erhofften starken Zahlen? Bisher basiert der Anstieg rein auf der CDW-Story und auf Spekulation. Eigene, harte Fakten von Bechtle stehen noch aus.

Das bedeutet auch: Enttäuscht das Unternehmen bei der Zahlenvorlage, droht eine umso schärfere Korrektur nach unten. Der Markt hat bereits sehr viel Optimismus eingepreist.

