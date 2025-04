FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Wehrpflicht:

"Die schwarz-roten Unterhändler haben sich hier [in der Wehrpflicht] nicht weiter vorgewagt als die Ampelkoalition. Dass Johann Wadephul eine Kehrtwende bis zum Jahresende prophezeit, während die Tinte des Koalitionsvertrags noch nicht ganz getrocknet ist, zeigt nicht nur, wie viel heiße Luft im Wahlkampf steckte, sondern auch, wie lange man darauf warten muss, dass im linken Lager die Zeitenwende zu klaren und auch unbequemen Konsequenzen führt. (.) Die Wiederaufnahme der Wehrpflicht wird (.) auf linken wie rechten Widerstand stoßen. Wer aber gewappnet sein will, muss jetzt damit anfangen, Kasernen zu bauen und Ausbilder heranzuziehen. Es ist abzusehen, dass die Freiwilligkeit nicht zu dem Aufwuchs der Streitkräfte führen wird, den es braucht, um in wenigen Jahren kriegstüchtig zu sein."/yyzz/DP/he