DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 22. April

=== *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Befragung geldpolitischer Analysten *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der EZB-Unternehmensumfrage *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse des Survey of Professional Forecasters Q2 *** 11:00 EU/Öffentliche Finanzen (1. Veröffentlichung) 2024 *** 11:00 EU/Öffentlicher Schuldenstand 4Q und 2024 11:00 EU/Öffentliches Defizit 4Q und 2024 *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders *** 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht April *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 1Q *** 12:30 US/GE Aerospace, Ergebnis 1Q *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 1Q 13:30 US/Lockheed Martin Corp, Ergebnis 1Q *** 15:00 US/IWF, Weltwirtschaftsausblick *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) April *** 16:15 US/IWF, Globaler Finanzstabilitätsbericht *** 22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 1Q (23:00 Analystenkonferenz) *** 22:05 US/Tesla Inc, Ergebnis 1Q - US/Fed-Minneapolis-Präsident Kashkari, spricht beim U.S. Chamber of Commerce Global Summit - US/World Bank President Banga, IWF Geschäftsführerin Georgieva und der Präsident der De Nederlandsche Bank, Knot, sprechen beim Bretton Woods Committee Spring Summit ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

April 22, 2025

