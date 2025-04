Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Personalie

Swiss Re ernennt Bernhard Kaufmann zum Group Chief Risk Officer; Patrick Raaflaub geht in den Ruhestand



22.04.2025 / 07:00 CET/CEST



Zurich, 22. April 2025 - Swiss Re hat heute bekannt gegeben, dass Bernhard Kaufmann per 1. Oktober 2025 die Nachfolge von Patrick Raaflaub als Group Chief Risk Officer antreten wird. Bernhard Kaufmann ist seit 17 Jahren als Risikochef in der Versicherungsbranche tätig, derzeit als Group Chief Risk Officer von Helvetia. Er wird am 1. Oktober von Helvetia zu Swiss Re stossen. Davor war Bernhard Kaufmann Chief Risk Officer bei der NN Group und hatte zudem verschiedene Führungspositionen bei der Munich Re Group inne, zuletzt als deren Group Chief Risk Officer. Er hat in theoretischer Physik an der Technischen Universität München promoviert. Jacques de Vaucleroy, Verwaltungsratspräsident von Swiss Re: «Wir freuen uns, dass wir mit Bernhard Kaufmann eine erfahrene Führungspersönlichkeit gewinnen konnten. Mit seinem umfangreichen Wissen und seiner langjährigen Erfahrung im Risikomanagement von Direkt- und Rückversicherern ist er bestens gerüstet, um Swiss Re durch die komplexe Risiko- und Regulierungslandschaft zu navigieren. Gleichzeitig danke ich Patrick Raaflaub im Namen des gesamten Verwaltungsrats für seine wertvollen Beiträge in den vergangenen Jahren und wünsche ihm alles Gute für seine Zukunft.» Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com .

