News von Trading-Treff.de Ab in den Keller heißt es nur noch für die Plug Power. Die Plug Power hat gestern Abend an der Nasdaq einen Kursabschlag in Höhe von -12,4 % hinnehmen müssen. Die Aktien notiert bei nur noch 0,788 $. Damit ist der Wert so niedrig aufgestellt, wie seit sehr vielen Jahren nicht mehr. Der Abwärtstrend gewinnt immer mehr an Format und wird sich langsam in Richtung eines echten existenziellen Problems für das Unternehmen entwickeln. ...

