© Foto: Kyodo

Trump forciert die Entlassung von Fed-Chef Jerome Powell, weil dieser die Zinsen nicht wie gewünscht senkt. An der Wall Street kommt Trumps Angriff auf die Unabhängigkeit der Fed gar nicht gut an. Turbulenter Wochenauftakt an der Wall Street: Der S&P 500 fiel am Ostermontag um 2,4 Prozent, der Nasdaq 100 um 2,5 Prozent. Hintergrund ist ein erneuter verbaler Angriff von US-Präsident Donald Trump auf die US-Notenbank. Er fordert deutliche Zinssenkungen - und droht sogar mit der Entlassung von Fed-Chef Jerome Powell. Diese Äußerungen verunsichern die Investoren massiv. Die Fed gilt als unabhängig, doch Trumps wiederholte Einmischungen lassen Zweifel an dieser Stabilität aufkommen. Der …