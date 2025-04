The following instruments on XETRA do have their last trading day on 22.04.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 22.04.2025ISIN NameDE000A1RQDF9 HESSEN SCHA.19/25PL0000112728 POLEN 20/25FR0013416146 ELO S.A. 19/25 MTNDE000DDA0R37 DZ BANK IS.A1128 VARFR0013331196 ILIAD 18/25XS2688645550 GS F.C.INTL 24/25 MTNXS0501532666 EBRD 10/25 MTNXS2615715286 AIIB 23/25 MTNUS78016FZY32 ROYAL BK CDA 23/25 MTNDE000LB2BQS5 LBBW FZA 22/25US06406RBC07 BK NY MELLON 22/25 MTNDE000DJ9AKB3 DZ BANK IS.A2599