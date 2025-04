Frankfurt am Main (ots) -Angesichts wachsender Bedrohungen auf nationaler und internationaler Ebene stellen sich immer mehr Menschen die Frage, wie Deutschland seine Wehrhaftigkeit stärken kann - und das möglichst ohne die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Samuel Come und Denis Pfeifer von NXTGEN Athlete - beide ehemalige spezialisierte Kräfte aus einer spezialisierten Einheit der Bundeswehr - haben ein innovatives Trainingskonzept entwickelt, das körperliche Fitness, mentale Stärke und taktisches Denken vereint. Im Folgenden erklären die beiden Experten den Unterschied zwischen Wehrpflicht und Wehrhaftigkeit.Die angespannte politische Lage in Europa, insbesondere der Krieg in der Ukraine, hat das Thema Sicherheit in den letzten Jahren wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Immer häufiger wird darüber diskutiert, die Wehrpflicht in Deutschland wieder einzuführen. Parallel dazu wächst die Besorgnis angesichts vermehrter Gewalttaten und terroristischer Bedrohungen - Entwicklungen, die viele Menschen an der Krisenfestigkeit des Landes zweifeln lassen. Auch die steigende Zahl an Übergriffen auf Polizei- und Rettungskräfte ist ein Problem und verleiht der Diskussion um eine nationale Sicherheitsstrategie zusätzliche Dringlichkeit. "Die Sorge, im Ernstfall nicht handlungsfähig zu sein, wird immer größer", berichtet Samuel Come, der gemeinsam mit Denis Pfeifer NXTGEN Athlete ins Leben gerufen hat. "Oft fehlt es an der körperlichen Fitness und mentalen Bereitschaft, die notwendig wären, um in Krisensituationen angemessen reagieren zu können. Diese unzureichende Vorbereitung zählt zu den größten sicherheitsrelevanten Herausforderungen in Deutschland.""Die Diskussion über eine mögliche Rückkehr der Wehrpflicht ist wichtig - aber mindestens genauso relevant ist die Frage, wie wir Wehrhaftigkeit in der Bevölkerung fördern können", fährt Denis Pfeifer von NXTGEN Athlete fort. "Dabei geht es darum, das Bewusstsein der Bevölkerung für die Bedeutung von körperlicher und geistiger Belastbarkeit zu schärfen. Wenn mehr Menschen auf Notfälle vorbereitet sind, würde das die gesamtgesellschaftliche Handlungsfähigkeit verbessern." Als ehemalige spezialisierte Kräfte aus einer spezialisierten Einheit der Bundeswehr haben Samuel Come und Denis Pfeifer ein innovatives Trainingskonzept entwickelt, das körperliche Fitness, mentale Widerstandskraft und taktisches Denken kombiniert. Gemeinsam bereiten sie Einsatzkräfte nicht nur auf die anspruchsvollen Auswahlverfahren von spezialisierten Einheiten vor, sondern unterstützen sie auch dabei, die anschließenden Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Ihr Ziel: Die nächste Generation taktischer Athleten zu formen - und das mit echter Expertise und fundiertem Insiderwissen. Bei Samuel Come und Denis Pfeifer gibt es kein Standardtraining - stattdessen verfolgen sie einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem auch die Themen Regeneration und Ernährung nicht zu kurz kommen.Ein erweitertes Verständnis von Sicherheit"In Deutschland gewinnt das Thema Wehrhaftigkeit derzeit wieder vermehrt an Bedeutung, insbesondere in der politischen Diskussion über die Sicherheit und Verteidigung des Landes", sagt Samuel Come von NXTGEN Athlete. "Verteidigungsminister Boris Pistorius hat diesen Begriff eingeführt, um einen Mindset-Shift in der Gesellschaft zu fördern." Ihm zufolge sollte sich Deutschland wieder mehr auf Verteidigungsfähigkeit und Sicherheitsbewusstsein einstellen - ähnlich wie es in Ländern wie Polen bereits der Fall ist. Dabei ist der Begriff Wehrhaftigkeit weiter gefasst als das Thema Wehrpflicht: Während der Begriff Wehrpflicht eine gesetzlich vorgeschriebene Dienstzeit im Militär meint, geht es beim Thema Wehrhaftigkeit um eine generelle körperliche und mentale Bereitschaft, um im Ernstfall - sei es durch Angriffe, Krisen oder Naturkatastrophen - handlungsfähig zu bleiben.Ein praktisches Beispiel für Wehrhaftigkeit ist, die Bevölkerung insgesamt besser auf Naturkatastrophen wie das Hochwasser im Ahrtal vorzubereiten. In solchen Krisensituationen könnten körperlich fitte Bürger schneller und effektiver helfen, sei es bei der Versorgung von Betroffenen, beim Aufräumen oder bei der Unterstützung von Rettungskräften. Wehrhaftigkeit meint also nicht, dass jeder Bürger sofort zum Militär muss - vielmehr sollten alle Menschen grundsätzlich dazu in der Lage sein, in Krisensituationen eingreifen zu können.Herausforderungen bei der NachwuchsgewinnungAngesichts wachsender sicherheitspolitischer Herausforderungen stellt sich aber nicht nur die Frage, wie eine wehrhafte Gesellschaft aussehen sollte - auch das Thema Wehrpflicht ist in den vergangenen Jahren wieder stärker ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Der Rückgang der Bewerberzahlen bei der Bundeswehr und in den Spezialeinheiten zeigt, dass immer weniger junge Menschen den Wunsch haben, sich für den Dienst an der Gesellschaft zu engagieren. Das führt nicht nur zu weniger Rekruten, sondern auch dazu, dass die Anforderungen an Spezialkräfte gesenkt werden, um mehr Bewerber zu gewinnen. Diese Entwicklung verdeutlicht, wie schwierig es ist, eine tragfähige Sicherheitsstruktur ohne breitere gesellschaftliche Beteiligung aufrechtzuerhalten. Die Förderung der Wehrhaftigkeit könnte dabei helfen, diesem Trend entgegenzuwirken. Zudem könnte eine moderne Außendarstellung der Bundeswehr sinnvoll sein, um wieder mehr potenzielle Nachwuchskräfte anzusprechen.Individuelles Training für taktische AthletenNXTGEN Athlete hat sich auf diese gesellschaftlichen Veränderungen eingestellt. Das Unternehmen hilft Einsatzkräften dabei, sich auf die anspruchsvollen Aufgaben bei Polizei, Militär und Spezialeinheiten vorzubereiten. Obwohl Samuel Come und Denis Pfeifer keine explizite politische Position zur Wehrpflicht einnehmen, reagieren sie pragmatisch auf die gesellschaftlichen Entwicklungen. Gemeinsam tragen sie dazu bei, die nächste Generation taktischer Athleten zu formen, indem sie Menschen dabei unterstützen, sich optimal auf die Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten.Der Erfolg von NXTGEN Athlete beruht auf einem klaren Ansatz: Statt auf vorgefertigte Programme setzt das Unternehmen auf individuelle Vorbereitung, die sich an der Realität orientiert. "Wir coachen so, wie wir es selbst gebraucht hätten - klar, direkt und ehrlich", sagt Denis Pfeifer. "Heute geht unser Coaching weit über den militärischen Bereich hinaus - auch Polizei, Zoll, Feuerwehr und Rettungsdienste vertrauen auf unsere Expertise. Mit unserem Training haben sie nicht nur unzähligen Anwärtern zum Erfolg verholfen, sondern auch neue Maßstäbe in der Branche gesetzt."Sie möchten sich individuell von ehemaligen Mitgliedern aus verschiedenen Spezialeinheiten vorbereiten lassen? 