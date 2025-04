22. April 2025 - Vancouver, BC / IRW-Press / Bedford Metals Corp. (TSX-V: BFM, FWB: O8D, ISIN: CA0762301012) (das "Unternehmen" oder "Bedford") freut sich bekannt zu geben, dass es beim Ministerium für Energie und Ressourcen von Saskatchewan einen Antrag auf eine Explorationsgenehmigung für das Phase-2-Feldprogramm im Sommer 2025 beim zu 100 % unternehmenseigenen Uranprojekt Sheppard Lake eingereicht hat. Das Projekt, das sich am südlichen Rand des Athabasca-Beckens befindet, umfasst die kürzlich konsolidierten Schürfrechte Lloyd Lake, Cable Lake und Ubiquity Lake mit einer Größe von insgesamt 13.092 ha.

Das geplante Phase-2-Programm wird ein umfassendes Feldprogramm beinhalten, das die aktuellen Diamantbohrziele verfeinern und neue interessante Gebiete im großflächigen Konzessionsgebiet Sheppard Lake identifizieren soll. Im Rahmen der Explorationsarbeiten werden bereits zuvor definierte Zonen wie TZ1 und TZ2 sowie Anomalien mit hoher Priorität angepeilt werden, einschließlich VTEM-Leiter und radiometrischer Signaturen, die im Rahmen historischer Flugvermessungen identifiziert wurden. Die Daten des kürzlich abgeschlossenen geophysikalischen Phase-1-Flugvermessungsprogramms werden bei der Leitung und Priorisierung der Feldarbeiten von grundlegender Bedeutung sein.

Das Feldteam wird aus einem fünfköpfigen Explorationsteam bestehen, das systematische Schürfgrabungen, radiometrische Untersuchungen und Bodenmagnetometerarbeiten durchführen wird. In ausgewählten Gebieten werden Radongasbehälter eingesetzt, um das Uranpotenzial im Untergrund zu bewerten. Als direktes Zerfallsprodukt von Uran fungiert Radongas als kritisches Spurenelement bei der Identifizierung von Uranmineralisierungen. Die Feldaktivitäten werden in zwei Betriebsphasen durchgeführt, wobei für den Zugang zu abgelegenen oder logistisch anspruchsvollen Zonen Helikopter zur Unterstützung bereitgestellt werden.

Die während Phase 2 identifizierten Ziele mit höchster Priorität werden in Phase 3 durch ein gezieltes Diamantbohrprogramm weiter bewertet werden.

Peter Born, President von Bedford Metals, sagte: "Die Einreichung dieses Genehmigungsantrags ist ein aufregender Schritt nach vorne für Bedford und das Projekt Sheppard Lake. Wir freuen uns darauf, unsere Explorationsaktivitäten in diesem Sommer voranzutreiben und auf den vielversprechenden Daten aufzubauen, die wir bereits erfasst haben. Mit einem systematischen und zielgerichteten Ansatz möchten wir das volle Potenzial dieses äußerst vielversprechenden Urankonzessionsgebiets erschließen."

Bedford Metals ist weiterhin bestrebt, verantwortungsvolle Mineralexplorationen durchzuführen. Alle geplanten Arbeiten werden unter Berücksichtigung der höchsten Umweltstandards und in enger Zusammenarbeit mit den lokalen indigenen Communitys und regionalen Interessensvertretern durchgeführt. Das Unternehmen legt großen Wert auf eine nachhaltige Entwicklung und schätzt einen transparenten, respektvollen Umgang mit jenen, die von seinen Betrieben betroffen sind.

Weitere Updates werden mit Fortdauer des Genehmigungsverfahrens und der Vorbereitungen auf das Sommerprogramm bereitgestellt werden.

Qualifizierter Sachverständiger

Dr. Peter Born, P.Geo., ist der zuständige qualifizierte Sachverständige im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 und President des Unternehmens und zeichnet für die in dieser Meldung enthaltenen, von ihm genehmigten technischen Informationen verantwortlich.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@bedfordmetals.com oder 604-622-1199 oder besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.bedfordmetals.com.

Im Namen des Boards,

Bedford Metals Corp.

"Peter Born"

President

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Alle Aussagen, die eine Diskussion in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhalten (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Begriffen wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "nimmt an" oder "glaubt" bzw. Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden") sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemeldung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: den Abschluss der Akquisition, die Fähigkeit, die erforderlichen aufsichtsrechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen einzuholen, und die Erarbeitung eines überarbeiteten Explorationsplans.

Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und das Unternehmen hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder mit ihnen in Zusammenhang stehen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in ausländischen Gerichtsbarkeiten; Verzögerungen bei Regulierungen, Genehmigungen oder Zulassungen; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken im Zusammenhang mit Explorations- und Bergbauaktivitäten; das Unvermögen des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken im Zusammenhang mit dem Unvermögen, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken im Zusammenhang mit Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Ungewissheiten, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, der metallurgischen Ausbeute und der Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Anfechtungen der Eigentumsrechte an Konzessionen, insbesondere der Eigentumsrechte an unerschlossenen Konzessionen; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von Gesundheitskrisen, anhaltenden militärischen Konflikten und allgemeinen wirtschaftlichen Faktoren auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; Beziehungen zwischen Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit umliegenden Gemeinden; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; die spekulative Natur der Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte für bestimmte Direktoren und leitende Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens genannt werden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse bewirken können, können andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder anderer Ereignisse, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79303Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79303&tr=1



