News von Trading-Treff.de Im Zuge des gestrigen Massakers an der Börse New York ist jetzt auch die Aktie von Palantir weiter abgestürzt. Sie verlor als Reaktion auch in Deutschland in den ersten Minuten gleich -3,56 % am heutigen Dienstagvormittag an der Börse München. Damit rutschte der Kurs auf 79,61 € nach unten. Das allerdings hat die Ausgangssituation nicht so dramatisch verändert, dass jetzt speziell für diese Aktie Investoren oder Analysten ...

