Datum der Anmeldung:14.04.2025Aktenzeichen:B4-45/25Unternehmen:Soveria B.V., Niederlande; Erwerb von 70% der Anteile an und der alleinigen Kontrolle über die Asian Food Group Holding B.V., Haps, NiederlandeProduktmärkte:Trockenware wie Reis Nudeln Saucen etc. Tiefkühlprodukte wie Fisch Fleisch etc. Non-Food Prodkute wie Reiskocher und Zubehör