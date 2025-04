München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Es geht wieder los! Bei RTLZWEI treten (ab 07. Mai) wieder 22 Stars aus TV, Film, Social Media und Boulevardpresse gegeneinander an, um sich den Titel "Realitystar 2025" und im Bestfall 50.000 Euro Siegprämie zu sichern. Mit am Start sind unter anderem Martin Semmelrogge, Anouschka Renzi, Ailton, Annina Semmelhaack, Giuliana Farfalla und viele weitere. Und durch die Show führt diesmal keine geringere als die Talk Show-Queen Arabella Kiesbauer. Worauf wir uns beim "Kampf der Realitystars 2025" freuen können, weiß meine Kollegin Helke Michael.Sprecherin: In der neuen - mittlerweile schon sechsten - Staffel wird Moderatorin Arabella Kiesbauer durch "Die Stunde der Wahrheit" führen und bei den Realitystar- Anwärtern ganz genau nachhaken.O-Ton 1 (Arabella Kiesbauer, 7 Sek.): "Also das Talken habe ich nicht verlernt, ganz im Gegenteil. Und Lust habe ich natürlich auch, allen auf den Zahn zu fühlen."Sprecherin: Dafür behält sie die 22 Kandidaten ganz genau im Blick - egal, ob heißer Favorit oder vermeintlicher Underdog.O-Ton 2 (Arabella Kiesbauer, 14 Sek.): "Vor allen Dingen bin ich eine aufmerksame Beobachterin und greife auf, was da passiert und was gesagt wird, damit ich dann bei der 'Stunde der Wahrheit' auch meine berühmt-berüchtigten Fragen stellen kann. Favoriten habe ich keine, denn ich möchte eigentlich neutral sein."Sprecherin: Doch nicht nur bei Arabella ist die Vorfreude groß, auch die Promis freuen sich auf den Kampf am Strand in Thailand.O-Ton 3 (Anouschka Renzi, 6 Sek.): "Ja, die Vorfreude ist da, vor allem, weil es ein so wunderschöner Ort ist und es gibt zu essen und man kann hoffentlich schlafen."Sprecherin: Trotzdem geht Anouschka Renzi mit gemischten Gefühlen an den Start.O-Ton 4 (Anouschka Renzi, 9 Sek.): "Man darf nicht lesen, man darf nicht Fernsehen gucken, man darf nicht telefonieren, keine Musik hören, keine Sportsachen mitnehmen und so weiter. Ich hoffe, dass ich das schaffe."Sprecherin: Eins können die Stars und Sternchen auf jeden Fall gebrauchen: reichlich Selbstbewusstsein:O-Ton 5 (Martin Semmelrogge, 19 Sek.): "Und das bringe ich mit. Einfach mentale Stärke und versuche das entspannt und trotzdem fokussiert zu machen. Ich bin ja auch, denke ich, der Älteste. Bin aber nicht unfit. Ich weiß natürlich, dass da auch starke Gegner sind. Ich werde auch keinen unterschätzen. Aber ich gehe da mit Spaß rein."Sprecherin: Deshalb weiß Martin Semmelrogge auch jetzt schon, wie es wird.O-Ton 6 (Martin Semmelrogge, 15 Sek.): "Coolomat, geilomat. Also Leute, freut euch. Ich freue mich auf jeden Fall, ob ihr euch freut oder nicht. Oder euch erschreckt. Egal. Schaltet ein, Leute. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig werden, wenn ich dabei bin."Abmoderationsvorschlag: Neugierig geworden? Ab 7. Mai zeigen Martin Semmelrogge und 21 weitere Promis bei "Kampf der Realitystars" immer mittwochs ab 20:15 Uhr bei RTLZWEI, was sie draufhaben. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.Pressekontakt:RTLZWEIPresse089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6016932