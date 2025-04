Netphen (ots) -- LapID ist erster zertifizierter Anbieter für digitale Compliance-Lösungen im Fuhrpark.- Die ISO 27001 bestätigt hohe Standards in der Informationssicherheit.- Kunden profitieren von geprüfter Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität ihrer Informationen.- Christian Linke, Lead Auditor ISO 27001 & KRITIS, Partner Senior Consultant & Sales: "Die Softwareentwicklung bei LapID ist vorbildlich organisiert und erfüllt die Anforderungen der ISO 27001 in besonderem Maße. Die konsequente Umsetzung der ISO 27001-Standards und das Engagement des Teams verdienen besondere Anerkennung."Ob Fahrer- oder Fahrzeugdaten: Wer mit LapID arbeitet, kann sicher sein, dass sensible Informationen nach höchsten Standards geschützt sind. Als erster Anbieter für digitale Compliance-Lösungen für Firmenfuhrparks hat LapID die ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung erhalten.Die international anerkannte Norm für Informationssicherheitsmanagementsysteme (ISMS) bestätigt, dass LapID Vertraulichkeit und Integrität von Informationen wirksam schützt. Damit setzt LapID einen neuen Standard in der Branche - und gibt seinen Kunden die Gewissheit, auf geprüfte Informationssicherheit und verlässliche Prozesse vertrauen zu können.Jörg Schnermann, Geschäftsführer LapID: "Wir sind stolz darauf, als erster Anbieter im Bereich der Führerscheinkontrolle die Anforderungen der ISO 27001 umgesetzt zu haben. Die Zertifizierung ist mehr als nur ein Titel; sie ist ein Versprechen und Beleg für unsere Kunden, dass der Schutz ihrer sensiblen Daten an erster Stelle steht. Wir verpflichten uns hierdurch auch zu kontinuierlicher Verbesserung, um das Vertrauen unserer Kunden in unsere Lösungen weiter zu stärken."Informationssicherheit hat bei LapID höchste PrioritätKunden können sich darauf verlassen, dass ihre Daten umfassend geschützt sind. Denn mit diesem Schritt untermauert LapID die hohen Standards des Unternehmens in Bezug auf die Informationssicherheit. Das ISMS von LapID gewährleistet die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von Informationen.Um die ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung zu erhalten, müssen umfassende Anforderungen an die Informationssicherheit erfüllt werden - darunter die regelmäßige Schulung aller Mitarbeiter, ein systematisches Risiko- und Vorfallmanagement zur Erkennung, Meldung und Bearbeitung sicherheitsrelevanter Ereignisse sowie ein kontinuierliches Verbesserungsmanagement. Zudem verfügt LapID über ein strukturiertes Kontinuitätsmanagement, das sicherstellt, dass der Betrieb auch in Krisensituationen aufrechterhalten werden kann.Die erfolgreiche Prüfung in all diesen Bereichen wurde durch die Erteilung der ISO 27001-Zertifizierung offiziell bestätigt.LapID: Partner für Sicherheit & QualitätDie Implementierung branchenspezifischer Sicherheitsmaßnahmen und fortlaufender Überwachungsprozesse stellt sicher, dass unerwünschte Zugriffe auf Daten wirksam verhindert werden. In einer Zeit, in der auch digitale Fuhrparkmanagementlösungen mit sensiblen Fahrer- und Fahrzeugdaten zunehmend ins Visier von Cyberangriffen geraten, sind Kundendaten bei LapID durch strikte Sicherheitsprotokolle und Prozesse zuverlässig geschützt.Die Kombination aus technologischer Stärke und kompromissloser Sicherheit, macht LapID zu einem verlässlichen Partner für Unternehmen jeglicher Größe.Ramon Ising, Head of Software Development: "Unser Ziel ist es, unseren Kunden innovative Lösungen zu bieten, die die höchsten Sicherheitsstandards erfüllen und gleichzeitig ihre Betriebsabläufe reibungslos unterstützen."LapID wird sein zertifiziertes ISMS auch künftig kontinuierlich weiter optimieren, um Kunden dauerhaft höchste Sicherheitsstandard garantieren zu können.Über LapID:Die LapID Service GmbH ist der marktführende Anbieter zur Automatisierung von Compliance-Aufgaben im Fuhrpark. Das deutsche SaaS-Unternehmen bietet Lösungen für die gesetzlich verpflichtende Führerscheinkontrolle, Fahrerunterweisung und Fahrzeugprüfung nach UVV an. Eine digitale Fahrzeugverwaltung mit einem Termin- und Aufgabenmanagement für verschiedene Themen rund um das Fahrzeug rundet das Angebot ab. Die Auftragsverarbeitung bei LapID ist durch den TÜV SÜD geprüft, die Unterweisungen via E-Learning sind durch die DGUV zertifiziert. Bei dem 2006 gegründeten Unternehmen arbeiten rund 50 Mitarbeiter an zwei Standorten in Netphen (Siegerland) und Köln. Deutschlandweit sind über 500.000 Fahrer bei über 4.000 namhaften Unternehmen wie AXA, BAUR, Coca-Cola, Evonik und innocent mit LapID unterwegs. Mehr Informationen unter: https://www.lapid.de/.Pressekontakt:LapID Service GmbH | Untere Industriestraße 20 | 57250 Netphen (Siegen) | www.lapid.de | Sonja Riepe | Marketing & PR | sonja.riepe@lapid.de | 0271 48 972 123Original-Content von: LapID Service GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149692/6016961