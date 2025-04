Boston (www.anleihencheck.de) - Die Senkung der Leitzinsen durch die EZB um 25 Basispunkte auf 2,25 Prozent entspricht den Erwartungen, so Peter Goves, Head of Developed Market Debt Sovereign Research, bei MFS Investment Management.Die Notenbank habe frühere Aussagen in Richtung einer möglichen Straffung der Zinspolitik zurückgenommen - auch indem Christine Lagarde darauf hingewiesen habe, dass wir uns nicht in einer Welt "frei von Schocks" befinden würden. Interessant sei ein ergänzender Absatz im EZB-Statement: Darin gehe es um Faktoren, die die Wachstumsaussichten belasten könnten, wie insbesondere Handelsspannungen. Diese geldpolitisch lockere Tonalität sei in der Pressekonferenz noch unterstrichen worden und habe wohl dazu beigetragen, dass seither die Renditen von Bundesanleihen sinken würden. ...

