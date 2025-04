Innsbruck (ots) -Mehr als 11.000 Panorama-Enthusiast:innen haben entschieden: Die Sieger des siebten feratel PanoramaAward Österreich und des dritten feratel PanoramaAward Schweiz stehen fest.Insgesamt 25.456 Stimmen wurden auf www.panoramatv.com abgegeben - verteilt auf 259 Kamerastandorte des feratel Panoramanetzwerks. Die Top 5 jeder Kategorie im Überblick:Kategorie Wintermärchen - Österreich1. Tiroler Zugspitzbahn Ehrwald2. Galtür3. Dachstein4. Zell am See5. ObertauernKategorie Sommerparadies - Österreich1. Salzburg2. Innsbruck3. Hinterriß - Karwendel4. Wien5. BregenzKategorie Überflieger - Österreich1. Ischgl2. Bad Gastein3. Filzmoos4. Saalbach5. GroßarlLänderkategorie Schweiz1. Riederalp - Moosfluh Bergstation2. Grindelwald - First3. St. Moritz - Muottas Muragl4. Scuol - Scuol-Schlivera5. Brülisau - Hoher KastenEinfach unschlagbarWährend Ehrwald, Ischgl und die Riederalp in ihren jeweiligen Kategorien erstmals den ersten Platz erreichten, konnte Salzburg mit dem beeindruckenden Ausblick über die Gärten von Schloss Mirabell bereits zum fünften Mal den Titel "Sommerparadies" für sich entscheiden.Beate Kassner, Geschäftsführerin TSG Tourismus Salzburg: "Das Panorama vom Mirabellgarten ist mehr als ein wunderschönes Bild - es weckt Reiselust in Echtzeit. Dass es bereits zum fünften Mal ausgezeichnet wurde, bestätigt seine besondere Wirkung. Solche Motive sind kraftvolle visuelle Botschafter für die ganze Welt: Salzburg - da will man sein, da muss man hin. Ein echtes Sehnsuchtsbild!""Der Kamerastandort in Salzburg ist einmalig, atemberaubend und international bekannt. Mit unserer starken Medialeistung und damit verbundenen Verteilung auf allen digitalen Medien ermöglichen wir es Millionen von Menschen weltweit, dieses Panorama täglich zu erleben", erklärt Ferdinand Hager, CTO feratel media technologies, und ergänzt: "Mit dem PanoramaAward holen wir die schönsten Panoramen in unserem Netzwerk vor den Vorhang - als emotionale Bilder, die inspirieren und Sehnsucht wecken."Pressekontakt:feratel media technologies AGMag. Thomas EnnemoserTelefon: +43 512 7280 1438E-Mail: thomas.ennemoser@feratel.comOriginal-Content von: feratel media technologies AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/10003420/100930675