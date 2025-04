Der Goldpreis steigt im Umfeld der aktuellen Verunsicherung an den Märkten immer weiter an. Dabei wird aktuell fast täglich ein neues Rekordhoch erreicht. Doch steht die unglaubliche Rallye bei dem Edelmetall womöglich gerade erst am Anfang? Die Lage an der Börse ist unsicher. Aus diesem Grund läuft Gold als sicherer Hafen immer weiter im Kurs nach oben. Inzwischen hat das Edelmetall sogar erstmals die Marke von 3.500 US-Dollar erreicht. Gold: Unglaubliche ...

