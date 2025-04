Ypsomed verkauft Diabetes-Sparte für 420 Mio. CHF und fokussiert sich auf Injektionssysteme. Analysten sehen Potenzial, doch Bewertung bleibt hoch.

Die Ypsomed-Aktie zeigt heute leichte Erholung nach dem jüngsten Verkauf des Diabetes-Geschäfts. Der Titel notiert aktuell bei 316,92 CHF, ein Plus von 0,15% gegenüber dem Vortag. Doch der Blick auf die Monatsbilanz fällt weniger rosig aus: Minus 5,23% seit März.

Strategische Weichenstellung mit Folgen

Der Schweizer Medizintechnikkonzern hat sich bereit erklärt, sein Diabetes-Care-Geschäft für bis zu 420 Millionen Franken an die TecMed AG zu verkaufen. Diese Transaktion markiert eine bedeutende strategische Neuausrichtung für Ypsomed, das sich nun stärker auf sein Kerngeschäft mit Injektionssystemen konzentrieren will.

Die Reaktion der Analysten fällt überwiegend positiv aus:

6 von 7 Experten sehen die Aktie bullish

Durchschnittliches Kursziel liegt bei 444,33 CHF (+40% Potenzial)

Höchstziel sogar bei 495,00 CHF

Doch die Bewertungskennzahlen geben Anlass zur Vorsicht:

KGV 2025: 42,09 (prognostiziert)

Aktuelles KCV: 26,50

KUV: 7,89

"Die Fundamentaldaten des Unternehmens bleiben solide", heißt es in der Analyse, "doch die aktuelle Bewertung erscheint hoch." Besonders hervorzuheben ist das ESG-Rating von AA, das Ypsomed zu einem der nachhaltigeren Player im Gesundheitssektor macht.

Der nächste wichtige Termin steht am 21. Mai an: Dann will das Unternehmen seine Q4-Ergebnisse vorstellen. Bis dahin dürfte der Titel weiterhin von den Nachwirkungen der jüngsten Transaktion geprägt sein.

