Madrid (ots/PRNewswire) -Suanfarma, ein globales Unternehmen, das sich auf die Entwicklung, Produktion und Vermarktung von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs) und hochwertigen CDMO-Dienstleistungen für die Gesundheitsindustrie spezialisiert hat, hat die Ernennung von Pere Mañé Godina zum neuen Chief Executive Officer (CEO) bekannt gegeben. Dies markiert den Beginn eines neuen Kapitels für das Unternehmen, das sich auf industrielle Konsolidierung, nachhaltige Innovation und globale Expansion konzentriert.In seiner mehr als 30-jährigen Karriere hatte Pere technische und strategische Führungspositionen bei führenden Pharmaunternehmen wie Uquifa, Boehringer Ingelheim und Esteve Química (Esteve Group) inne. Seine Erfahrung reicht von technischen und betrieblichen Funktionen bis hin zu Führungspositionen wie General Manager und Group Chief Industrial Operations Officer.Zuletzt spielte Pere eine Schlüsselrolle bei der industriellen Umgestaltung von Esteve und positionierte die Chemiesparte des Unternehmens als globale Referenz. Unter seiner Führung wurde das Unternehmen bei den DCAT 2025 Leadership Awards als CDMO of the Year - Small Molecules ausgezeichnet, eine der renommiertesten Ehrungen der Branche.Diese Ernennung steht im Einklang mit der langfristigen strategischen Vision von Suanfarma. Carlos Alonso, Interims-CEO seit Oktober 2024, wird für einen reibungslosen Übergang sorgen und dem Unternehmen als Executive Chairman erhalten bleiben:"Wir sind zuversichtlich, dass Pere's fundierte Branchenkenntnisse, seine strategische Denkweise und seine Führungserfahrung dazu beitragen werden, die Marktposition von Suanfarma zu stärken und unseren Kunden und Partnern weiterhin hochwertige Lösungen zu bieten."Pere's Ankunft bringt entscheidenden Schwung in den Wachstumskurs von Suanfarma. Sein Fokus auf operative Exzellenz, fortschrittliche CDMO-Fähigkeiten und starke strategische Partnerschaften wird das Unternehmen durch seine nächste Phase mit den folgenden Zielen führen:- Rationalisierung der industriellen Abläufe und Integration neuer Technologien- Stärkung der Beziehungen zu globalen Kunden und wichtigen Lieferanten- Beschleunigte internationale Expansion:- Förderung einer Kultur der Innovation und NachhaltigkeitIn den Worten von Pere Mañé Godina, "Suanfarma hat alle Voraussetzungen, um die Zukunft der Branche anzuführen: ein solides Fundament, eine starke industrielle Plattform und ein hochwertiges internationales Netzwerk, das von einem außergewöhnlichen Team unterstützt wird. Ich freue mich darauf, dieses neue Kapitel zu beginnen und gemeinsam daran zu arbeiten, unseren Kunden weiterhin innovative, effiziente und nachhaltige Lösungen zu bieten."Über SuanfarmaSuanfarma wurde 1993 gegründet und ist ein B2B-Partner im Bereich der Biowissenschaften, der sich durch die nachhaltige Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen pharmazeutischen Inhaltsstoffen für Gesundheit und Innovation einsetzt. Das Unternehmen, das in über 70 Ländern vertreten ist, gehört seit 2021 zu der auf das Gesundheitswesen spezialisierten Investmentgesellschaft Archimed.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2669173/Suanfarma.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2666505/SUANFARMA_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/pere-mane-zum-neuen-ceo-von-suanfarma-ernannt-302433525.htmlPressekontakt:Silvia Martín de Cáceres / Katia Pianezze,Marketing & Communications,comunicacion@suanfarma.com,Tel. + 34 91 344 68 90Original-Content von: SUANFARMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100096839/100930678