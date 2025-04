Mainz (ots) -Der 8. Mai 1945 markiert das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und die Befreiung vom Nationalsozialismus. Rund um dieses historische Datum macht das ZDF in Web, App und TV sowie in ZDFinfo, ZDFneo und in den Partnerkanälen ein umfangreiches Programmangebot. Es umfasst verschiedenste Sendungen, Dokumentationen und Filme - auch für Kinder und Jugendliche. Einen Überblick gibt die Pressemappe im ZDF-Presseportal.Zum Auftakt zeigt das ZDF am Dienstag, 29. April 2025, 20.15 Uhr, "Roadtrip 1945", eine 90-minütige Dokumentation mit Mirko Drotschmann. Darin folgt der Moderator und "MrWissen2go" den Spuren des jungen jüdischen Mannes Manfred Gans alias Frederick "Freddie" Gray und trifft dessen Nachfahren.Als 16-Jähriger musste Manfred Hitler-Deutschland verlassen. 1944 kehrte er als Soldat mit einer britischen Eliteeinheit in seine frühere Heimat zurück. Nach der deutschen Kapitulation reiste "Freddie" quer durch Trümmerdeutschland - auf der fieberhaften Suche nach seinen Eltern, die von den Nationalsozialisten verschleppt worden waren. Seine Reisenotizen und Briefe berichten davon und gewähren einen authentischen Blick auf die Lebensumstände 1945 in Deutschland.Die Geschichte wird mithilfe einer animierten Graphic Novel erzählt. Die Langfassung von "Roadtrip 1945" (https://www.zdf.de/dokus/roadtrip-1945-geschichte-frederick-freddie-gray-100) (3 x 45 Minuten) ist bereits jetzt in Web und App des ZDF verfügbar. Zu diesen drei Folgen werden in "ZDF goes Schule" (https://schule.zdf.de/suche?search=Roadtrip%201945&hasAssets=true) Unterrichtsmaterialien angeboten.Schon am Freitag, 25. April 2025, 23.30 Uhr (ab 10.00 Uhr in Web und App), beschäftigt sich die ZDF-Kultursendung "aspekte" mit "Nazi-Games und Tiktok-Gedenken: Erinnerungskultur 2.0.". Viele weitere Programmangebote zum Thema "Befreiung vom Nationalsozialismus: 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/befreiung-vom-nationalsozialismus-80-jahre-ende-des-zweiten-weltkriegs) folgen.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/achtzigjahreendezweiterweltkrieg) (nach Log-in) oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Pressemappe "Befreiung vom Nationalsozialismus: 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/befreiung-vom-nationalsozialismus-80-jahre-ende-des-zweiten-weltkriegs)- Pressemappe "Roadtrip 1945" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/roadtrip-1945-2)- Pressemappe "Sprengstoff" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sprengstoff)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6017019