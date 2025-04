Linz (www.anleihencheck.de) - Die SEK (Schwedische Krone) hat im Jahr 2025 auch gegenüber dem Euro deutlich aufgewertet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der EUR/SEK-Kurs sei innerhalb weniger Wochen von 11,5000 auf ein Tief von 10,6600 gefallen. Dies sei der tiefste Werte seit Ende 2022 gewesen. Mittlerweile habe sich der EUR gegenüber der SEK wieder etwas erholt und man sei knapp bei einem Wert von 11,0000. Ein weiterer Grund für diese Entwicklung sei die Zinspause der Schwedischen Riksbank, welche den Leitzins bei 2,25% belassen habe. Damit sei die Zentralbank ihren Aussagen von Ende Januar treu geblieben. Damals habe sie verkündet, dass im ersten Quartal 2025 nur noch eine Zinssenkung kommen sollte. Dies würde Hand in Hand mit einer wirtschaftlichen Erholung einhergehen und die Inflation sollte nicht durch übermäßige Zinssenkungen befeuert werden. (22.04.2025/alc/a/a) ...

