Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat die Zinsen wie erwartet um 25 Basispunkte auf 2,25% (Einlagezinssatz) und 2,40% (Hauptrefinanzierungssatz) gesenkt, so Dr. Cyrus de la Rubia von der Hamburg Commercial Bank.Lagarde habe zwar darauf hingewiesen, dass man in Bezug auf die Inflation auf einem guten Weg sei und ihre Stabilisierung durch die Umleitung chinesischer Exporte in die Eurozone, niedrigere Energiepreise und einen stärkeren Euro unterstützt werde, doch scheine die EZB nicht bereit, diese Entwicklungen einfach fortzuschreiben. Stattdessen habe Lagarde auch das Risiko einer Fragmentierung der globalen Lieferketten und eines Anstiegs der Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben betont, die beide inflationär wirken könnten. Dennoch scheine die EZB durchaus bereit zu sein, weitere Zinssenkungen vorzunehmen, da das Risiko für die Wirtschaft aufgrund des negativen Nachfrageschocks durch die Zölle als größer als zuvor eingeschätzt werde. Die Hamburg Commercial Bank habe ihre Zinsprognose letzte Woche nach unten korrigiert und erwarte nun einen Einlagensatz von 1,50 % bis zum Ende dieses Jahres. ...

