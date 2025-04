Linz (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat den Leitzins auf 2,25% gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Seit dem Start der Zinssenkungen im Juni des Vorjahres habe die EZB nun diesen um 1,75% reduziert. Diese Möglichkeiten hätten sich durch die nahezu durchgehend günstige Entwicklung der Inflation ergeben. Nach Markteinschätzungen gehe man davon aus, dass es diese Jahr noch drei weitere Zinssenkungen geben werde. Zum Jahresende sollte der Leitzins 1,5% betragen. Mittlerweile liege die jährliche Inflationsrate bei 2,2% und man sei dem Inflationsziel von 2% nun sehr nahe. Zuversichtlich würden auch die letzten Prognosen zur Industrieproduktion stimmen. Sowohl im März als auch im April habe sie deutlich die Erwartungen übertroffen. Das gelte auch für das BIP. In der letzten März-Prognose werde das BIP für 2025 mit 1,2% geschätzt. Zudem hätten sich auch das Vertrauen der Investoren und auch der Einkaufsmanager im Service-, Bau- und Gewerbesektor positiv entwickelt. Einzig die Aussichten in der Industrie seien noch eher verhalten. Nichtsdestotrotz werde die leichte positive Entwicklung in der Eurozone immer noch eher skeptisch betrachtet. Dies spiegele sich im gesamtwirtschaftlichen Indikator des Wirtschaftsvertrauens wieder. Dieser sei immer noch leicht negativ, wobei man sich zum ersten Mal seit 2022 zumindest langsam wieder in eine positive Richtung entwickele. (22.04.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...