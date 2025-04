Wien (www.anleihencheck.de) - Unseren Erwartungen zufolge sollte die nächste Woche abermals verdeutlichen, dass sich die jüngste Unsicherheit bezüglich der US-Zölle bereits auf die allgemeine Stimmungslage durchschlägt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachdem mit dem Sentix und dem ZEW bereits zwei Stimmungsindikatoren mit Finanzmarktbezug deutliche Einbußen hätten hinnehmen müssen, stünden nächste Woche Veröffentlichungen betreffend die Stimmungslage unter Unternehmen sowie Konsumentinnen und Konsumenten an. Das Highlight würden dabei die PMI-Schnellschätzungen für April markieren. Man prognostiziere für die Industriekomponenten der PMIs in der Eurozone, Deutschland und Frankreich klare Rückgänge. Nach der positiven Entwicklung der letzten Monate, welche wohl auch von Vorzieheffekten angesichts drohender US-Zölle begünstigt worden sei, lege sich die Stimmungslage aufgrund der erratischen Vorgehensweise Donald Trumps nun also wieder deutlich eintrüben, insbesondere die (Export-)Neuaufträge könnten einen empfindlichen Rückschlag erfahren. Die Dienstleistungs-PMIs sollten ebenso die gestiegene globale Unsicherheit reflektieren, obgleich der Rückgang hier schwächer ausfallen dürfte. In den US-PMIs manifestiere sich ein ähnliches Bild. Auch der deutsche ifo-Index deute wohl auf eine Verschlechterung der Zukunftsaussichten hin, man veranschlage einen Rückgang der Zukunftserwartungen von 87,7 auf 82,3 Punkte, während die Komponente zur aktuellen Lage bei 85,7 Punkten stagnieren sollte. Der Geschäftsklimaindex lege vor diesem Hintergrund von 86,7 auf 84 Punkte fallen. Hinsichtlich des Konsumentenvertrauens in der Eurozone erwarte man sich ebenfalls einen Rückgang (von -14,5 auf -16 Punkte). Die angesprochenen Stimmungsindikatoren würden also weitere Warnhinweise bezüglich der Konjunkturentwicklung geben. Ob sich diese auch in einer tatsächlichen Verschlechterung der realwirtschaftlichen Daten niederschlagen würden, werde erst in den kommenden Monaten ersichtlich werden. ...

