CHART des Tages: GOLD (22.04.2025)

Gold legt heute aufgrund der Unsicherheit an den Märkten, die das Risiko eines Wechsels in der Führung der US-Notenbank ernsthaft einpreisen, um weitere 1,6 - zu. Der Preis des Edelmetalls erreichte heute 3.500 USD pro Unze und damit ein historisches Hoch.

- Gold WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Ticker: GOLD

Gold hat den besten Jahresstart seit mindestens 10 Jahren hingelegt.

Der frühe Handel hat uns auch eine allgemeine Schwäche des US-Dollars beschert, obwohl er in den letzten Minuten wieder etwas an Boden gutmachen konnte. Am Freitag erklärte Donald Trump, dass er FED-Chef Powell entlassen könnte, wenn er wirklich wolle, und der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats, Hassett, erklärte, dass Trump dies auch vorhabe.

Trump versucht bereits seit einiger Zeit, Powell unter Druck zu setzen, indem er darauf hinweist, dass es derzeit "keine Inflation" in den USA gibt und die Zinsen schon längst hätten gesenkt werden müssen. Der Markt reagiert auf diese Wendung und sieht darin einen weiteren Ausdruck der "Unberechenbarkeit" des Präsidenten. Die Unabhängigkeit der Zentralbank ist jedoch gesetzlich garantiert, weshalb eine Entlassung Powells nach wie vor unrealistisch erscheint. Es sei daran erinnert, dass Trump bis zum 15. Mai 2026 auf Powells regulären Rücktritt warten muss...

